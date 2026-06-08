Lộ trình sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách của Hà Nội

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu việc triển khai Chỉ thị sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách phải được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ, có kiểm soát tiến độ; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố phải xem xét tới sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư

Đồng thời là bước chuẩn bị thực tiễn quan trọng để Thành phố hoàn thiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về thôn, tổ dân phố theo Luật Thủ đô.

Các nhiệm vụ rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu, xây dựng phương án, chuẩn bị hồ sơ và báo cáo tiến độ phải được thực hiện thống nhất, sử dụng được cho cả yêu cầu báo cáo Trung ương và yêu cầu hoàn thiện chính sách đặc thù của Thành phố.

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải phù hợp tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ, yêu cầu quản lý của Thành phố, của từng xã, phường và định hướng chính sách của Thành phố đang được xây dựng theo Luật Thủ đô.

Đồng thời xem xét đầy đủ yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh, sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư; tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp yêu cầu quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Việc bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND Thành phố giao:

Hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã thông qua Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6/2026

1. Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố hiện có; tổng hợp hiện trạng về số lượng thôn, tổ dân phố, số hộ gia đình, dân số, địa bàn quản lý, đặc điểm dân cư, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tình hình an ninh, trật tự, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và các nội dung có liên quan.

Hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định pháp luật có liên quan; hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua trước ngày 30/6/2026.

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc rà soát, phân loại, bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các xã, phường, tổng hợp các vấn đề thực tiễn phát sinh về mô hình tổ chức thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh; tiêu chuẩn, nhiệm vụ; khoán quỹ phụ cấp, chế độ chính sách và cơ chế phát huy tự quản cộng đồng để tham mưu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố theo hướng phù hợp đặc thù Hà Nội.

Thanh quyết toán kinh phí, xử lý tài sản sau sắp xếp tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định

2. Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định.

Hướng dẫn UBND các xã, phường quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; xử lý tài sản, trụ sở, nhà văn hóa, thiết chế liên quan của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

3. Công an Thành phố phối hợp Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát, cung cấp, thống nhất số liệu hộ gia đình, dân cư tại các thôn, tổ dân phố phục vụ việc xây dựng Phương án tổng thể và Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chính quyền cơ sở kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an.

4. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ động phối hợp với các xã, phường để nắm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

5. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và thiết chế văn hóa liên quan của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền của Thành phố định hướng công tác tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, phối hợp xử lý thông tin sai lệch, gây hoang mang trong Nhân dân theo thẩm quyền.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các xã, phường cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến địa giới, bản đồ địa bàn dân cư khi có yêu cầu, phục vụ việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân; giám sát quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố; phối hợp hướng dẫn việc kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đồng bộ với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quy định.

Kết thúc hoạt động với người hoạt động không chuyên trách trước 31/5/2026; xây phương án sử dụng hoặc giải quyết chế độ trước 30/6/2026

8. UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg và chỉ đạo của UBND Thành phố đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, thôn, tổ dân phố trên địa bàn; chủ động báo cáo Đảng ủy xã, phường để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất quá trình rà soát, xây dựng Đề án, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

Rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố hiện có, bao gồm số hộ gia đình, dân số, địa bàn quản lý, đặc điểm dân cư, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, điều kiện hạ tầng, thiết chế văn hóa, tình hình an ninh, trật tự và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định pháp luật; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua trước ngày 30/6/2026.

Thực hiện việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31/5/2026; đồng thời khẩn trương rà soát, phân loại, xây dựng phương án bố trí, sử dụng hoặc giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2026 theo quy định.

Rà soát, xem xét theo quy định đối với trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức làm việc tại cấp xã thực hiện trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, nhu cầu sử dụng, tiêu chuẩn, điều kiện và quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với các vị trí cần thiết, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và quy định hiện hành, xem xét thực hiện chế độ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức theo đúng thẩm quyền.

Rà soát, phân công, bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan; bảo đảm không để gián đoạn nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ Nhân dân ở cơ sở./.