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PGS. TS Trần Đình Thiên: GDP Việt Nam xếp thứ 32 thế giới mà chỉ có 8 tỷ phú thì quả thật chưa ổn lắm, chưa xứng tầm!

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

PGS.TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói gì về số lượng tỷ phú của Việt Nam?

PGS. TS Trần Đình Thiên: GDP Việt Nam xếp thứ 32 thế giới mà chỉ có 8 tỷ phú thì quả thật chưa ổn lắm, chưa xứng tầm! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

PGS. TS Trần Đình Thiên cho biết, số lượng tỷ phú thế giới được công nhận chính thức ở một quốc gia, không chỉ là con số thống kê về tài sản của cá nhân, mà là một chỉ báo phản ánh cấu trúc và sức khỏe của nền kinh tế đó.

Một quốc gia có nhiều tỷ phú được thế giới công nhận thường có vị thế cao hơn trong mắt thế giới, trong sự đánh giá của các nhà đầu tư quốc tế. Không phải là tiêu chuẩn duy nhất, song chỉ báo số lượng tỷ phú, tốc độ gia tăng người giàu, luôn luôn là một trong những cơ sở quan trọng nhất để khẳng định quốc gia đó có "nguyên khí" doanh nhân mạnh mẽ, đáng có nhiều cơ hội bùng nổ, là điểm đến hấp dẫn đầu tư mạnh mẽ.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển đến quy mô như hiện nay (năm 2025 quy mô GDP tính theo giá dollar hiện hành xếp thứ 32 thế giới, đứng thứ 23 tính theo ngang giá sức mua) mà vẫn chỉ có dăm bảy tỷ phú trong danh sách của Forbes quả thật là chưa ổn lắm, chưa "xứng tầm". Rõ ràng, việc "ẩn mình" hay "giấu giàu" (chính đáng) sẽ không tốt cho hình ảnh của kinh tế Việt Nam, PGS. TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Trong khi đó, lịch sử Việt Nam đã có nhiều câu chuyện chứng minh rằng trong số người giàu có rất nhiều người tốt. Đó là những người làm giàu do sự tử tế, tài năng, và họ có nhiều cống hiến lớn cho đất nước, dân tộc. Nếu chúng ta cứ duy trì cái văn hóa "giấu giàu" hay "ẩn mình" này, quốc gia sẽ mất đi những hình mẫu truyền cảm hứng. Một quốc gia mà những người giỏi nhất, giàu nhất sợ hãi sự nổi tiếng thì có nghĩa là đất nước đang lãng phí lớn nguồn lực về trí tuệ, tài năng.

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, khi một tỷ phú phải ẩn mình, khái niệm "doanh nhân dân tộc" cũng bị mờ nhạt đi. Doanh nghiệp dân tộc thực thụ phải là những "trụ cột quốc gia", mang tính tiên phong, dám đối đầu cạnh tranh quốc tế để nâng tầm đất nước. Nếu cứ để họ phải "lọ mọ lội ruộng" để tránh bị soi xét, thì phải rất lâu Việt Nam mới có được những tập đoàn tầm cỡ thế giới.

MT

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
việt nam

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