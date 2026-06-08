Việt Nam sẽ dạy một ngoại ngữ mới, mở trường đại học đầu tiên ở nước ngoài

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone, trước hội đàm. Ảnh: VGP

Ngoại ngữ này là tiếng Lào.

Chiều 7/6, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, 4 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được trao.

Đáng chú ý, có Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Ảnh: VGP

Trước đó, tại cuộc hội đàm cùng ngày, hai Thủ tướng đã thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt, hai bên sớm thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt Nam tại Lào; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm, chiều 7/6. Ảnh: VGP

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào, ngày 5/2/2026, Việt Nam và Lào sẽ hợp tác thành lập trường Đại học Việt Nam tại Lào, ưu tiên một số lĩnh vực như khoa học tự nhiên, sư phạm, công nghệ, máy tính.

Đây là nội dung nằm trong bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ngày 5 ﻿ /2. Đáng chú ý, đây sẽ là đại học đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học này sẽ hoạt động phù hợp với pháp luật của Lào và các điều ước quốc tế liên quan. Chương trình học cũng được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của nước này, khi ưu tiên các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kinh doanh và quản lý, công nghệ - kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, Việt Nam học, Lào học và các ngành phù hợp khác.

Cũng trong khuôn khổ của chuyến thăm này, hai Bộ trưởng của hai nước cũng đã trao đổi và thống nhất chủ trương ký bản ghi nhớ hợp tác về dạy tiếng Lào tại Việt Nam, đồng thời tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tập tại các trường phổ thông nội trú của Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, Việt Nam sẽ triển khai thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 trường phổ thông thuộc 9 tỉnh biên giới giáp Lào vào năm nay.

Khoảng 52% dân số Lào hiện nói tiếng Lào

Tiếng Lào ngôn ngữ chính thức tại Lào, thuộc chi Thái, nhóm thổ ngữ Tai-Kadai. Hiện nay, có khoảng 52% dân số của Lào nói tiếng Lào. Tuy nhiên, thực tế hầu hết người dân Lào sử dụng Lào ngữ như một ngôn ngữ thứ 2 để trò chuyện và tiếng địa phương riêng của họ là ngôn ngữ đầu tiên.

Tiếng Lào bao gồm có 5 ngôn ngữ chính, bao gồm: Viêng Chăn Lào, Bắc Lào (Prabang), Đông Bắc Lào (Xieng Khouang), Trung Lào (Khammouane), và Nam Lào (Champassak). Trong số đó, Viêng Chăng Lào là ngôn ngữ được biết đến nhiều nhất trong cả nước. Từ vựng Lào cũng được thành lập trên đó.