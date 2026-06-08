Trùng mã số thuế người phụ thuộc, xử lý giảm trừ gia cảnh thế nào?

Khi tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, mã số thuế bị trùng hoàn toàn khớp với thông tin cá nhân của con bà. Hiện nay, chỉ có mình bà thực hiện đăng ký con là người phụ thuộc và không có cá nhân nào khác đăng ký giảm trừ đối với trường hợp này.

Bà Nhung hỏi, trong trường hợp nêu trên, bà có được bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký người phụ thuộc của con để tính giảm trừ gia cảnh cho kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 hay không?

Về vấn đề này, Thuế thành phố Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013:

"… c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc,…".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, đối chiếu trên hệ thống của cơ quan thuế thì người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc bị trùng mã số thuế nhưng đã được người nộp thuế hủy một mã số thuế và trong năm quyết toán chỉ có một cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nên người phụ thuộc được tính giảm trừ theo quy định.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với Thuế thành phố Đồng Nai tại địa chỉ: 1888/1, KP4, P. Trấn Biên, TP. Đồng Nai.

Thuế thành phố Đồng Nai thông báo để người nộp thuế được biết.



