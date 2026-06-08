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Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng nay, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Thái Lan đến sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Thái Lan đến sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết, đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ và doanh nghiệp Thái Lan tháp tùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8-9/6.

Đoàn đại biểu bao gồm các bộ trưởng kinh tế chủ chốt, các quan chức cấp cao của chính phủ, các lãnh đạo quân đội và đại diện từ hơn 10 công ty hàng đầu của Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam.

Chuyến thăm tiếp nối đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam – Thái Lan, với các nội dung quan trọng đã được hai bên được thống nhất trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan gần đây.

Theo người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Thái Lan, mục tiêu chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul là xác định các lĩnh vực có thể được thúc đẩy ngay lập tức với Việt Nam, bao gồm mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối logistics, năng lượng sạch, an ninh lương thực và phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và gặp gỡ các công ty Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam, nhằm tìm cách hỗ trợ mở rộng kinh doanh và khai phá cơ hội mới tại một trong những thị trường sản xuất và tiêu dùng năng động nhất của ASEAN.

Ngày 9/6, Thủ tướng Anutin sẽ tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

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