Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25-1-2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng và Hội đồng thẩm định tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Phú Quốc để bố trí lại một số công trình bảo đảm mang lại hiệu quả cao hơn so với phương án quy hoạch ban đầu, tối ưu nhu cầu sử dụng đất của Cảng.

Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bố trí không gian hợp lý để bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027, bảo đảm mục tiêu phát triển dài hạn của Cảng trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật về quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng, các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng và các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác; bảo đảm tính khả thi của quy hoạch.

Tại tờ trình gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết, nhằm bố trí không gian hợp lý, bảo đảm mục tiêu phát triển dài hạn của Cảng, bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện mở rộng Cảng phục vụ tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027; mang lại hiệu quả cao hơn so với phương án quy hoạch ban đầu, tối ưu nhu cầu sử dụng đất của Cảng.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc chính thức được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Sun Group từ ngày 1-1-2026. Sân bay đang được Sun Group đầu tư nâng cấp, dự kiến khi hoàn thành nâng cấp mở rộng, sân bay Phú Quốc có thể nâng công suất lên tới 50 triệu hành khách/năm, gấp hơn 10 lần hiện nay, không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn đóng vai trò cửa ngõ chiến lược, thúc đẩy du lịch, sự kiện và giao thương khu vực.