Quyền lợi bị bỏ quên: Dân văn phòng nhận lương tháng vẫn có thể được hoàn thuế

Nhiều người mặc nhiên cho rằng khoản tiền thuế mỗi tháng đã được công ty nộp xong và không còn liên quan đến mình nữa. Thực tế, không phải lúc nào số thuế đã bị khấu trừ cũng là số thuế cuối cùng phải nộp.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân có quyền được hoàn thuế nếu số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp sau quyết toán hoặc đã nộp thuế nhưng thực tế chưa đến mức phải nộp thuế.



Nói cách khác, trong năm bạn đã bị khấu trừ nhiều hơn nghĩa vụ thực tế của mình thì phần chênh lệch đó có thể được hoàn lại. Dưới đây là 10 trường hợp khá phổ biến nhưng không phải người lao động nào cũng biết.

Nghỉ việc giữa năm

Đây là trường hợp thường gặp nhất.

Ví dụ, năm 2025 anh Nam có mức lương 30 triệu đồng/tháng và làm việc từ tháng 1 đến hết tháng 5 rồi nghỉ việc. Trong 5 tháng đó, công ty vẫn thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hàng tháng theo quy định, là 2,5 triệu đồng/tháng. Tính chung trong 5 tháng, công ty đã "đóng hộ" anh Nam 10,75 triệu đồng. Tuy nhiên khi quyết toán cả năm, anh Nam chỉ có thu nhập trong 5 tháng là 150 triệu đồng. Sau khi giảm trừ gia cảnh bản thân, khoản thu nhập chịu thuế của anh Nam chỉ còn 18 triệu đồng, tương đương số thuế phải đóng là 900 nghìn đồng. Theo luật, anh Nam sẽ được hoàn thuế gần 10 triệu đồng.

Nhiều người sau khi nghỉ việc thường không tiếp tục quan tâm đến quyết toán thuế nên vô tình bỏ qua quyền lợi này.

Đi làm trong năm thay vì làm đủ 12 tháng

Trường hợp này rất phổ biến với sinh viên mới ra trường.

Ví dụ, chị Hương tốt nghiệp đại học vào tháng 8 và bắt đầu làm việc từ tháng 9. Trong 4 tháng cuối năm, công ty vẫn khấu trừ thuế theo quy định. Nhưng khi quyết toán, thu nhập chỉ phát sinh trong 4 tháng trong khi mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân vẫn được tính đủ cả năm. Vì vậy, nhiều người thuộc nhóm này có thể được hoàn lại toàn bộ hoặc phần lớn số thuế đã bị khấu trừ.

Trường hợp này về nguyên tắc tương tự như trường hợp nghỉ việc giữa năm. ﻿

Có con nhỏ nhưng đăng ký người phụ thuộc muộn

Theo quy định hiện hành, người nộp thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ví dụ, anh Minh sinh con vào tháng 2 nhưng đến cuối năm mới làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Nhiều người nghĩ rằng chỉ được giảm trừ từ thời điểm đăng ký. Thực tế, nếu hồ sơ hợp lệ, khoản giảm trừ vẫn được tính từ tháng 2. Khi đó, số thuế phải nộp của cả năm sẽ giảm xuống và có thể phát sinh khoản hoàn thuế.

Nuôi dưỡng cha mẹ già nhưng chưa kê khai

Không ít người đang trực tiếp chăm sóc cha mẹ già nhưng không biết đây có thể là căn cứ để được giảm trừ gia cảnh.

Ví dụ, chị Lan đang nuôi mẹ đã ngoài tuổi lao động, không có lương hưu và không có nguồn thu nhập đáng kể. Nếu đáp ứng điều kiện theo quy định về người phụ thuộc và thực hiện đăng ký, chị Lan có thể được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc này. Trong nhiều trường hợp, việc bổ sung người phụ thuộc làm giảm đáng kể số thuế phải nộp và dẫn tới hoàn thuế.

Có thu nhập từ hai nơi trở lên

Ngày càng nhiều người có thêm công việc ngoài giờ như dạy học, viết bài, tư vấn hoặc bán hàng online.

Ví dụ, ngoài công việc chính tại doanh nghiệp, anh Tuấn còn giảng dạy tại một trung tâm ngoại ngữ. Khoản thu nhập từ trung tâm thường bị khấu trừ thuế trước khi chi trả. Tuy nhiên khi quyết toán cuối năm, toàn bộ thu nhập được tính lại trên cơ sở tổng thu nhập và các khoản giảm trừ được hưởng.

Không ít trường hợp số thuế thực tế thấp hơn số đã bị khấu trừ và phát sinh hoàn thuế.

Lao động thời vụ hoặc cộng tác viên bị khấu trừ 10%

Đây là nhóm thường bỏ sót quyền lợi nhất.

Một sinh viên làm cộng tác viên thiết kế, dịch thuật hoặc quản trị fanpage có thể bị khấu trừ 10% thuế trước khi nhận tiền công. Giả sử trong cả năm, sinh viên này nhận tổng cộng 50 triệu đồng tiền thù lao và đã bị khấu trừ 5 triệu đồng thuế. Tuy nhiên, với mức thu nhập đó, sau khi đối chiếu các quy định hiện hành, cá nhân có thể chưa đến ngưỡng phải nộp thuế. Khi quyết toán, toàn bộ 5 triệu đồng đã bị khấu trừ có thể được hoàn lại.

Thu nhập thực tế chưa đến ngưỡng chịu thuế

Đây là trường hợp pháp luật quy định rất rõ.

Ví dụ, một người lao động làm việc không liên tục trong năm, tổng thu nhập sau khi trừ giảm trừ gia cảnh chỉ còn ở mức thấp. Mặc dù một số khoản thu nhập trong năm đã bị khấu trừ thuế, nhưng khi quyết toán lại thì thu nhập tính thuế bằng không. Khi đó, toàn bộ số thuế đã nộp được hoàn trả. Nói cách khác, không phải cứ đã bị khấu trừ thuế thì chắc chắn phải nộp thuế.

Người nước ngoài thay đổi tình trạng cư trú

Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, việc xác định là cá nhân cư trú hay không cư trú ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính thuế. Trong thực tế, có trường hợp doanh nghiệp tạm khấu trừ thuế theo diện không cư trú trong năm. Đến khi quyết toán, người lao động đáp ứng điều kiện để được xác định là cá nhân cư trú. Việc tính lại thuế theo chế độ dành cho cá nhân cư trú có thể làm giảm số thuế phải nộp và phát sinh hoàn thuế.

Doanh nghiệp khấu trừ chưa chính xác

Sai sót trong quá trình tính thuế không phải là điều hiếm gặp.

Ví dụ, doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin người phụ thuộc hoặc chưa tính đúng các khoản bảo hiểm bắt buộc được giảm trừ. Những sai sót này có thể khiến số thuế bị khấu trừ cao hơn thực tế. Khi quyết toán và điều chỉnh lại dữ liệu, người lao động có thể được hoàn lại phần thuế đã nộp thừa.

Bỏ sót các khoản giảm trừ khi quyết toán

Ngoài giảm trừ gia cảnh, pháp luật còn cho phép giảm trừ đối với một số khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học đủ điều kiện. Tuy nhiên, không ít người lao động quên kê khai hoặc không lưu giữ chứng từ chứng minh. Khi bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định, số thuế phải nộp có thể giảm xuống và phát sinh hoàn thuế.

Điều đáng chú ý là phần lớn các trường hợp nêu trên không phải là những tình huống hiếm gặp. Đó đều là những thay đổi rất bình thường trong cuộc sống như nghỉ việc, chuyển việc, sinh con, chăm sóc cha mẹ già hoặc làm thêm ngoài giờ. Tuy nhiên, nhiều người lao động chỉ quan tâm đến việc mình đã nộp thuế hay chưa mà quên rằng pháp luật cũng trao cho họ quyền được nhận lại phần thuế đã nộp thừa.

Trong bối cảnh hệ thống thuế ngày càng hiện đại và dữ liệu ngày càng được số hóa, việc chủ động rà soát hồ sơ quyết toán không chỉ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi của mình mà còn góp phần bảo đảm nguyên tắc công bằng của hệ thống thuế: thu đúng, thu đủ và hoàn đúng. Bởi suy cho cùng, hoàn thuế không phải là một khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Đó đơn giản là việc người nộp thuế nhận lại phần tiền vốn thuộc về mình.