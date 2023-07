Kiến nghị cấp sổ hồng cho nhiều khu nhà ở tại quận 'chung cư' Hà Nội

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND TP. Hà Nội, cử tri đã kiến nghị một số vấn đề "nóng", đặc biệt là vấn đề chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) của một số dự án chung cư trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân

Cụ thể, cử tri phường Thanh Xuân Nam kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tháo gỡ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 218 hộ gia đình tại tổ dân phố số 1, số 4 và 47 hộ tại tổ số 9 (khu Đài Tiếng nói Việt Nam) phố Triều Khúc.

Cử tri phường Nhân Chính kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện kiểm tra, đồng thời có phương án tháo gỡ vướng mắc để sớm cấp sổ hồng cho các căn hộ tại các dự án chung cư như The Legacy, Golden West, Starcity, Sông Đà Việt Đức...

Tại hội nghị, đại diện UBND quận Thanh Xuân đã trao đổi, thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh.

Các đại biểu phản ánh vấn đề nóng tại địa phương

Đối với kiến nghị của cử tri về cấp sổ đỏ cho 218 hộ gia đình tại phường Thanh Xuân Nam, ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, quận đã có 5 văn bản gửi thành phố, các sở, ngành liên quan, đề nghị xem xét tháo gỡ cho các hộ dân. Năm 2022, sau khi có hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã khoanh vùng, tháo gỡ cho các hộ dân. Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, sớm xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, bà Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy quận Thanh Xuân đã tiếp thu ý kiến của các cử tri.

Đối với kiến nghị một số chung cư chậm cấp sổ hồng, bà Mai cho hay việc chậm cấp sổ hồng là do các chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật khi xây dựng. Vì thế, sau khi kiểm tra, Bộ Xây dựng không nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng; hoặc cơ quan công an không chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Bà Mai cho biết đã báo cáo Ban Đô thị, HĐND TP. Hà Nội và đề nghị tổ chức đoàn giám sát "làm đến cùng vấn đề này".

Bí thư Quận ủy quận Thanh Xuân cũng cho biết trên địa bàn có rất nhiều chung cư nên công tác quản lý rất phức tạp. Bà đề nghị cán bộ phường vận động hòa giải khi có tranh chấp và người dân chấp hành pháp luật, không tạo thêm điểm nóng.

Đối với các kiến nghị khác, bà Mai cho biết Tổ đại biểu sẽ tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.