Kiến tạo tương lai đô thị thông minh và thúc đẩy thanh toán số

Được tổ chức lần thứ hai liên tiếp, diễn đàn mang chủ đề “ Kiến tạo Tương lai Thành phố Thông minh ” , với sự tham dự của các Bộ, Ban, Ngành, đơn vị vận hành giao thông công cộng, đơn vị trung gian thanh toán, công ty fintech và các ngân hàng, đối tác chiến lược của Visa tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ diễn giả và phiên thảo luận tập trung vào việc thúc đẩy hệ sinh thái thành phố thông minh thông qua đổi mới sáng tạo số. Những nội dung nổi bật bao gồm: Định danh Công dân số do bà Bella Lai, Giám đốc Khối Giải pháp Chính phủ, Visa khu vực Đông Nam Á, trình bày. Thanh toán Giao thông Đô thị Liên thông do ông Takayuki Fujimori, Giám đốc Khối Giao thông Đô thị, Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dẫn dắt. Các sáng kiến Thành phố Thông minh ứng dụng nền tảng của VNPT do ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc VNPT Money, trình bày. Phiên thảo luận với chủ đề “ Khai mở Tiềm năng Thành phố Thông minh ” , do bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, điều phối, với sự tham gia của các lãnh đạo chủ chốt từ khu vực công và tư, bao gồm Bộ Xây dựng và Hà Nội Metro.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Việt Nam đang nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về đổi mới sáng tạo số, và tầm nhìn của Chính phủ về xã hội thông minh, kết nối và toàn diện là vừa đầy tham vọng vừa truyền cảm hứng. Tại Visa, chúng tôi tự hào là đối tác đồng hành trên hành trình này – nỗ lực cùng Chính phủ trong hiện đại hóa hạ tầng quốc gia, đẩy nhanh chuyển đổi số và xây dựng một nền kinh tế số vững mạnh. Thông qua hợp tác trong các giải pháp định danh công dân, hệ thống giao thông công cộng mở và các nền tảng thanh toán tích hợp, chúng tôi hướng tới hỗ trợ Việt Nam tối ưu hiệu quả, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và mang đến những trải nghiệm số liền mạch cho mọi người dân. Cùng nhau, chúng ta đang đặt nền móng cho những thành phố thông minh không chỉ tiên tiến về công nghệ mà còn bền vững, an toàn và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người”.

Với kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán số và các giải pháp định danh công dân, Visa đang hỗ trợ chính phủ trên khắp thế giới đơn giản hóa dịch vụ công, cải thiện khả năng kết nối dữ liệu và thúc đẩy tài chính toàn diện. Tại Việt Nam, Visa đang tích cực hỗ trợ các sáng kiến như thanh toán bằng mã QR, giải ngân ngân sách chính phủ qua kênh số, và xây dựng hệ thống giao thông đô thị liền mạch.

Trọng tâm của diễn đàn là việc tích hợp Ví điện tử công dân vào các nền tảng đô thị số. Ví điện tử công dân giúp làm giàu dữ liệu công dân thông qua phân tích giao dịch thanh toán, từ đó cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa và khả năng truy cập chỉ với một ứng dụng duy nhất cho cả giao dịch trong nước và quốc tế. Theo báo cáo của McKinsey, định danh và ví điện tử có thể giúp tiết kiệm hơn 110 tỷ giờ mỗi năm, tạo ra giá trị kinh tế tương đương 3–13% GDP, đồng thời đưa hàng triệu người chưa có tài khoản ngân hàng vào nền kinh tế chính thức.

Visa cũng đang hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành để xây dựng hệ sinh thái thanh toán mở cho giao thông công cộng, cho phép chủ thẻ Visa chạm và thanh toán trên xe buýt, tàu điện ngầm metro và các phương tiện công cộng tại các thành phố lớn. Những nỗ lực này nhằm hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy du lịch và nâng cao sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thông qua các mô hình hợp tác công – tư, Visa hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam bằng cách giúp các cơ quan quản lý mở rộng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo khả năng tương thích giữa các nền tảng, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao về bảo mật dữ liệu và an ninh mạng.

Phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, Visa đang tận dụng dữ liệu và phân tích từ thành phố thông minh để thúc đẩy các giải pháp thanh toán thân thiện môi trường, góp phần giảm khí thải carbon. Các sáng kiến thanh toán mở cho giao thông công cộng cũng tạo điều kiện cho việc di chuyển liền mạch trong hệ sinh thái đô thị số.

Visa khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác xây dựng những thành phố thông minh, xanh và đáng sống – nơi mọi công dân đều có thể tiếp cận dịch vụ số, thanh toán an toàn và đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước.