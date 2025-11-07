Kiến tạo y tế số từ trái tim – Câu chuyện của những thầy thuốc trẻ thời AI

Có những con người không ngồi trong phòng khám điều hòa mà chọn cách đưa bệnh viện đến tận nơi người dân nghèo sinh sống. Họ không chỉ mang theo thuốc men, trang thiết bị y tế mà còn cả những công nghệ hiện đại nhất để chạm đến những vùng đất mà nhiều người nghĩ rằng công nghệ không bao giờ tới được. Bác sĩ Huỳnh Minh Chính và đội ngũ thầy thuốc trẻ của Hội Thuốc Trẻ Bình Dương chính là những người như vậy.

Trong buổi trò chuyện tại chương trình "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" được phát trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, bác sĩ Huỳnh Minh Chính – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ về hành trình ba năm với 89 chuyến xe nhân ái mang tên "Hành trình vì sức khỏe cộng đồng".

Con số 21 tỷ đồng tổng kinh phí và hàng chục nghìn người được khám miễn phí không chỉ là thành tích ấn tượng mà còn là câu chuyện về lòng nhân ái và sự kiên trì của một thế hệ thầy thuốc trẻ đang thầm lặng cống hiến.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chính – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam"

Với vai trò Chủ tịch Hội Thuốc Trẻ Bình Dương cũ và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thuốc Trẻ Việt Nam, ông không chỉ là người điều hành mà còn là người trực tiếp tham gia vào từng chuyến xe, quan sát thực tế và thậm chí thực chiến tại những khu vực khó khăn nhất. Điều khiến ông và các đồng nghiệp trẻ khác biệt chính là cách họ kết hợp chuyên môn y khoa với công nghệ hiện đại và tinh thần tình nguyện để biến chuyển đổi số thành hành động cụ thể, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo để tầm soát ung thư cổ tử cung cho 10.000 phụ nữ công nhân và nông dân là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy. Ông chia sẻ rằng đây là một trong những dự án tâm huyết nhất bởi nó không chỉ đưa công nghệ cao đến với người nghèo mà còn là cách để giới thiệu cho thế hệ thầy thuốc trẻ về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào chuyên môn. Các bạn trẻ trong ngành y đã hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình, biến những chuyến xe thành hành trình đầy ý nghĩa và yêu thương đến với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, con đường ấy không hề bằng phẳng. Trong quá trình triển khai, đội ngũ phải đối mặt với nhiều thách thức từ nguồn kinh phí hạn hẹp, thiếu nhân lực cho đến việc cần sự đồng thuận và phối hợp của cả hệ thống y tế. Ông cho biết ban đầu, việc thay đổi nhận thức về chuyển đổi số trong đội ngũ y tế là điều không dễ dàng.

Họ phải nhận được sự cho phép từ Hội Thuốc Trẻ Việt Nam và Sở Y tế sở tại, sau đó tập huấn kỹ lưỡng cho bác sĩ sản khoa, nữ hộ sinh cũng như các bạn IT về cách sử dụng phần mềm AI. Mọi quy trình đều phải được thiết kế cẩn thận để vừa đảm bảo tính chính xác, vừa bảo mật thông tin người bệnh và vừa tạo được niềm tin nơi người dân.

Những khó khăn ấy càng được đền đáp bằng những câu chuyện nhỏ đầy xúc động. Khi 50 trường hợp được phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ tiền ung thư và được can thiệp kịp thời, các chị công nhân đã quay lại để cảm ơn. Họ không có gì nhiều ngoài những túi cam, bưởi hay bịch chuối từ quê nhà mang lên tặng các thầy thuốc.

Ông tâm sự rằng đó là những món quà giản dị nhưng in dấu sâu trong tâm trí, là minh chứng cho lòng tin và tình nghĩa mà người dân dành cho những người thầy thuốc đã giúp họ thoát khỏi bệnh tật. Chính những khoảnh khắc như vậy đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đội ngũ để tiếp tục hành trình lan tỏa tình yêu thương.

Từ những bài học thực tế, ông và đồng nghiệp đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu về triển khai công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế. Hiện tại, việc sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ với các thầy thuốc trẻ.

Họ đã chủ động áp dụng AI vào nhiều hoạt động từ cuộc họp giao ban, tập huấn chuyên môn cho đến việc thu âm giọng nói để tạo biên bản và phát hành văn bản. Sự thay đổi trong nhận thức này chính là nền tảng để những dự án tiếp theo có thể triển khai dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nhìn về tương lai, ông ấp ủ nhiều kế hoạch để mô hình AI Care không dừng lại ở Bình Dương mà có thể lan tỏa đến 34 tỉnh thành khác trên cả nước. Dự án tầm soát ung thư phổi bằng AI cho công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai dở dang và sẽ tiếp tục sau khi hoàn tất việc sáp nhập ba hội thuốc trẻ của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông mong muốn các cơ quan quản lý tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những dự án y tế cộng đồng, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm và doanh nghiệp có phần mềm được cấp phép chính thức hỗ trợ về tinh thần cũng như cung cấp miễn phí để những chuyến xe nghĩa tình có thể đi xa hơn, chạm đến nhiều người dân khó khăn hơn trên mọi miền đất nước.

Ông khẳng định rằng trong thời gian tới, việc triển khai phần mềm tầm soát bệnh ở cộng đồng sẽ không có gì khó khăn ngoài trái tim và tình cảm của các thầy thuốc trẻ trong ngành y vì người bệnh. Đó chính là sức mạnh lớn nhất để biến chuyển đổi số từ khái niệm trở thành hành động thiết thực. Khi công nghệ được đặt trong bàn tay những con người có lòng nhân ái, nó sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ để chữa lành không chỉ bệnh tật mà cả niềm tin của xã hội.