Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát

26-09-2025 - 14:06 PM | Doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 23/9/2025 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát- Ảnh 1.

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Quyết định, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 742) như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thay ông Dương Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Công Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

2. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (thay ông Trần Hồng Thái, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).

3. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (thay ông Nghiêm Xuân Cường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

4. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh là thành viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (23/9/2025).

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 9/4/2025 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Theo Tuyết Thư

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
vạn thịnh phát

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án Tháp 88 tầng Thủ Thiêm: Sở Tài chính TPHCM chốt tiền sử dụng đất 8.800 tỷ, bác kiến nghị của chủ đầu tư

Dự án Tháp 88 tầng Thủ Thiêm: Sở Tài chính TPHCM chốt tiền sử dụng đất 8.800 tỷ, bác kiến nghị của chủ đầu tư Nổi bật

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán Nổi bật

Đầu tư Thương mại SMC thay Chủ tịch HĐQT mới

Đầu tư Thương mại SMC thay Chủ tịch HĐQT mới

14:00 , 26/09/2025
Nhà máy Coca-Cola Việt Nam ở TP HCM hết thời hạn hoạt động sau 30 năm

Nhà máy Coca-Cola Việt Nam ở TP HCM hết thời hạn hoạt động sau 30 năm

12:39 , 26/09/2025
Kinh tế khó khăn, ngành F&B vẫn chiếm lĩnh mặt bằng đắc địa ở TP.HCM

Kinh tế khó khăn, ngành F&B vẫn chiếm lĩnh mặt bằng đắc địa ở TP.HCM

10:18 , 26/09/2025
Hành trình Em Xinh “Say Hi” - Bước tiến mới trong chiến lược Music Marketing của Diana

Hành trình Em Xinh “Say Hi” - Bước tiến mới trong chiến lược Music Marketing của Diana

10:00 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên