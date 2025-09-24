Kiến trúc sư tiết lộ mua chung cư đừng tùy hứng: Bỏ thêm chút tiền mua căn hộ có đặc điểm này, sống sướng, bán lại lời gấp đôi

Mua nhà, đặc biệt là chung cư, từ lâu là khoản đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, nhiều người khi xuống tiền thường chọn căn hộ theo cảm tính, bị thu hút bởi giá rẻ, chiết khấu hay quảng cáo hấp dẫn, mà bỏ qua yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sử dụng và khả năng sinh lời. Theo các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, khi mua nhà, gia chủ nên chọn căn góc hoặc căn hộ có hai mặt thoáng, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên và gió lưu thông tốt.

Dưới đây là những lợi ích vàng khi mua nhà căn góc mà có thể bạn chưa biết:

1. Tăng diện tích sử dụng, rộng rãi, thoáng mát

Theo đó, căn hộ có hai mặt thoáng hoặc nằm ở góc tòa nhà luôn được đánh giá cao vì đảm bảo thông gió chéo, đón sáng tự nhiên ở nhiều không gian. Những căn hộ chỉ có một mặt thoáng sẽ dễ bí bách, thiếu sáng, dẫn đến ẩm mốc, nặng mùi và phải phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa, quạt thông gió. Ngược lại, căn góc hoặc có hai hướng mở giúp không khí lưu thông, hạn chế nồm ẩm, tiết kiệm năng lượng và tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái..

Ngoài ra, nguồn sáng tự nhiên còn giúp không gian sống thẩm mỹ hơn, giảm cảm giác tù túng – vấn đề thường gặp ở nhiều căn hộ trung tâm. Theo các chuyên gia, một căn hộ sáng sủa, thoáng khí không chỉ tốt cho sức khỏe và tinh thần mà còn dễ dàng bài trí nội thất, chụp ảnh, quay video… phù hợp xu hướng sống hiện đại.

Ảnh minh hoạ: internet

2. Cho thuê tốt, bán lại được giá

Trên thị trường, giá căn hộ góc hoặc có hai mặt thoáng thường cao hơn khoảng 5–15% so với căn cùng diện tích nhưng chỉ có một mặt thoáng. Tuy nhiên, theo các môi giới bất động sản, khi bán lại, mức chênh lệch giá có thể còn lớn hơn.

Theo phân tích của các kiến trúc sư và chuyên gia thị trường, người mua ngày nay ngày càng chú trọng chất lượng sống. Các căn hộ sáng sủa, thoáng khí thường được gia đình trẻ, người nước ngoài thuê hoặc mua ở lâu dài tìm kiếm nhiều. Đặc biệt, ở các dự án cao cấp, vị trí căn góc là nhóm sản phẩm hiếm, cung không đủ cầu. Vì thế, dù giá mua ban đầu cao hơn, khả năng tăng giá và thanh khoản tốt hơn hẳn căn hộ tiêu chuẩn.

3. Yếu tố phong thủy và sức khỏe cũng đóng vai trò quan trọng

Theo phong thủy, không gian thoáng đãng, lưu thông khí tự nhiên sẽ mang lại vượng khí, giúp gia chủ khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và tài lộc hanh thông. Căn hộ có ít nhất hai mặt thoáng cho phép khí lưu chuyển, không bị tù đọng. Ánh sáng tự nhiên cũng được xem là nguồn năng lượng tích cực, giúp cân bằng sinh khí trong nhà.

Ở góc độ khoa học cũng chỉ ra, căn hộ thiếu ánh sáng và thông gió kém sẽ dễ ẩm mốc, gây hại cho đường hô hấp, da và hệ miễn dịch. Ngược lại, môi trường sống sáng, thoáng giúp giảm nguy cơ nấm mốc, mùi hôi, đồng thời tiết kiệm điện năng cho chiếu sáng và làm mát.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuy nhiên, các kiến trúc sư cũng lưu ý rằng không phải căn góc nào cũng thực sự đáng mua. Người mua cần xem xét cẩn thận một số yếu tố quan trọng trước khi xuống tiền. Trước hết là hướng nắng và gió. Một căn hộ góc với hai mặt thoáng sẽ rất lý tưởng nếu đón được gió mát và ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ. Nhưng nếu cả hai mặt đều hứng nắng gắt hướng Tây, gia chủ sẽ phải tốn thêm chi phí cho các giải pháp cách nhiệt, lắp rèm chắn nắng hoặc điều hòa để làm mát.

Yếu tố tiếp theo là tầm nhìn. Nhà căn góc thường có cửa sổ rộng, mở ra nhiều hướng khác nhau, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại cảnh quan đẹp. Người mua nên kiểm tra xem tầm nhìn có bị chắn bởi tòa nhà khác, bức tường kỹ thuật hay các công trình lân cận hay không. Một tầm nhìn thoáng đãng, hướng ra cây xanh, sông hồ hay đường phố rộng sẽ gia tăng đáng kể giá trị căn hộ.

Ngoài ra, thiết kế mặt bằng cũng rất quan trọng. Một số căn góc dù có diện tích lớn nhưng bị chia cắt bởi tường chịu lực hoặc cột đặt không hợp lý, khiến không gian kém linh hoạt, khó sắp xếp nội thất theo ý muốn.

Tốt nhất, người mua nên tận mắt xem nhà mẫu, quan sát hướng nắng và hướng gió trong ngày, đồng thời cân nhắc vị trí cụ thể trong tòa nhà trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đây là cách chắc chắn nhất để tránh mua phải căn hộ góc “đẹp trên bản vẽ nhưng bất tiện khi ở thực tế”.

(Tổng hợp)