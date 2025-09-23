Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp

23-09-2025 - 20:45 PM | Lifestyle

Hãy tinh mắt để ý từng chi tiết, bởi mua một căn hộ là gắn bó cả chục năm, không phải một đêm homestay sống thử.

Mua nhà chung cư lần đầu thường khiến nhiều người trẻ háo hức đến mức… chỉ nhìn thấy phòng khách rộng, ban công đẹp, view xịn. Nhưng khi dọn vào ở mới phát hiện vô số bất tiện: tường mỏng như giấy, tầng hầm dốc như trượt ván, hay ban công bé đến mức phơi được đúng hai cái áo.

Sự thật là có những chi tiết cực nhỏ nhưng lại quyết định bạn sống thoải mái hay “tự hành xác” mỗi ngày. Đây là những thứ ít ai để ý lúc đi xem nhà, nhưng bỏ qua thì chỉ có hối hận dài dài.

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Tường ngăn & cách âm - mua nhà chứ không phải vé xem liveshow hàng xóm

Một trong những phàn nàn phổ biến nhất của cư dân chung cư là… nghe rõ từng lời karaoke của nhà bên. Nguyên nhân? Tường mỏng, vật liệu kém, cách âm gần như bằng không. Khi đi xem nhà, bạn đừng chỉ nhìn gạch lát hay sơn tường. Hãy thử gõ nhẹ vào tường hoặc kiểm tra xem giữa hai phòng có nghe vọng không. 

Ưu tiên những dự án có thiết kế tường dày, tách biệt không gian. Đừng ngại hỏi cư dân đang ở về mức độ cách âm, đó là “review thực tế” nhất.

2. Ban công & cửa sổ thoát hiểm - liên quan tới an toàn

Ban công thường bị coi là chỗ… phơi đồ. Nhưng thực ra nó còn là không gian thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Nhiều căn hộ ban công chỉ đủ diện tích kê cục nóng điều hòa, đến lúc cần thì chẳng thể xoay sở.

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cửa sổ nhiều nơi cũng là “đồ trang trí”: lắp chặt, kẹt cứng, không thể mở. Điều này cực nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ, bởi bạn sẽ không còn lối thoát.

Khi đi xem nhà, hãy thử mở hết cửa sổ, cửa ban công để chắc chắn chúng hoạt động trơn tru. Đừng để đến khi sự cố mới phát hiện mình… bị nhốt trong bốn bức tường.

3. Thời điểm bàn giao & uy tín chủ đầu tư - không chỉ là câu chuyện “hẹn ngày cưới”

Nhiều bạn trẻ mua nhà xong mới ngậm ngùi vì dự án chậm bàn giao cả năm trời. Trong khi tiền thì vẫn trả ngân hàng đều đặn. Đây là rủi ro lớn nếu bạn chỉ nhìn vào giá mà không tìm hiểu kỹ chủ đầu tư.

Uy tín của chủ đầu tư không chỉ quyết định tiến độ bàn giao, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng, bảo hành sau này. Một chủ đầu tư có “lịch sử tai tiếng” thì căn hộ giá rẻ đến mấy cũng thành con dao hai lưỡi.

Trước khi ký hợp đồng, hãy tìm hiểu kỹ các dự án trước đây của chủ đầu tư: có bàn giao đúng hẹn không, cư dân phản hồi thế nào. Google và group cư dân chính là “kho thông tin” đáng tin nhất.

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

4. Tầng hầm & lối đi xe - sống lâu sẽ thành cực hình nếu làm dở

Ngày đi xem nhà, ai cũng mải nhìn phòng khách, phòng ngủ. Nhưng thử xuống tầng hầm gửi xe chưa? Có nơi dốc quá gắt, xe máy lao xuống cứ như đang trượt patin. Có nơi chỗ để xe chật hẹp, mỗi lần ra vào đều phải chen chúc, bực mình không kém kẹt xe ngoài đường.

Thực tế, tầng hầm và bãi xe là nơi bạn phải đi qua hằng ngày, nhiều hơn cả hồ bơi hay phòng gym. Một thiết kế dở sẽ khiến trải nghiệm sống tụt mood mỗi ngày.

 Nhất định phải xuống tầng hầm khi đi xem nhà. Hãy thử gửi xe, đi lại để cảm nhận thực tế, thay vì chỉ nghe môi giới “mô tả cho nhanh”.

5. Hệ thống PCCC - cái bạn hy vọng không bao giờ dùng, nhưng phải hoạt động ngon lành

Nhiều người an tâm khi thấy chung cư có giấy chứng nhận PCCC. Nhưng không ít nơi giấy thì có, hệ thống lại… hỏng. Bình chữa cháy hết hạn, chuông báo cháy không kêu, cửa thoát hiểm bị khóa. Khi sự cố xảy ra, PCCC không phải chi tiết nhỏ, mà là điều quyết định an nguy cả gia đình.

Kiểm tra kỹ chuông báo cháy, bình chữa cháy trong tòa nhà. Nếu có thể, hỏi cư dân xem chung cư từng tập huấn PCCC hay chưa. Đừng xem thường “thủ tục trên giấy”.

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp- Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

Lời kết

Mua nhà chung cư không chỉ là chuyện giá cả hay pháp lý. Đó còn là câu chuyện chất lượng sống mỗi ngày từ việc ngủ có yên không, gửi xe có thuận tiện không, đến chuyện an toàn có được đảm bảo không.

Những chi tiết nhỏ xíu tưởng như “không đáng quan tâm” mới chính là thứ quyết định bạn yêu căn hộ của mình hay phải đếm ngày để bán lại.

Vậy nên, lần đầu đi xem chung cư, đừng chỉ nhìn sofa, đèn chùm hay view ban công. Hãy tinh mắt để ý từng chi tiết, bởi mua một căn hộ là gắn bó cả chục năm, không phải một đêm homestay sống thử.

 3 nguyên tắc phối màu nội thất chung cư: Điều cuối cùng quyết định tài lộc cả nhà!

Theo Hà Nguyên

Phụ nữ số

Từ Khóa:
mua chung cư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh bên trong căn hộ 50m² giá 21 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn: Không gian nhỏ nhưng xa hoa “triệu đô”

Cận cảnh bên trong căn hộ 50m² giá 21 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn: Không gian nhỏ nhưng xa hoa “triệu đô” Nổi bật

Phía Sơn Tùng lên tiếng về hình ảnh liên quan đến trang web cá độ đang lan truyền

Phía Sơn Tùng lên tiếng về hình ảnh liên quan đến trang web cá độ đang lan truyền Nổi bật

Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng

Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng

20:14 , 23/09/2025
Như Quỳnh: “Tôi không cam tâm”

Như Quỳnh: “Tôi không cam tâm”

19:56 , 23/09/2025
Sau tuổi 30 mà không nhớ 4 nguyên tắc này thì đừng trách đời bạc bẽo: Muốn thuận buồm xuôi gió, túi dày tình yên, phải “tỉnh” ngay!

Sau tuổi 30 mà không nhớ 4 nguyên tắc này thì đừng trách đời bạc bẽo: Muốn thuận buồm xuôi gió, túi dày tình yên, phải “tỉnh” ngay!

18:45 , 23/09/2025
Diễn viên 51 tuổi, body như gái 20: Bỏ mộng tìm kiếm bạn đời sau hôn nhân đổ vỡ, người yêu đột ngột ra đi

Diễn viên 51 tuổi, body như gái 20: Bỏ mộng tìm kiếm bạn đời sau hôn nhân đổ vỡ, người yêu đột ngột ra đi

18:31 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên