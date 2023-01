KienlongBank lãi 682 tỷ đồng trong năm 2022, hệ thống ngân hàng có thêm thành viên vượt kế hoạch kinh doanh

Theo Ngân hàng, năm 2022 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, song với sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước, KienlongBank đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, góp phần ổn định tình hình hoạt động kinh doanh trong suốt thời gian qua. Các hoạt động đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn và bền vững.

Kết thúc năm tài chính 2022, bám sát theo các mục tiêu trọng yếu và các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, KienlongBank đã hoàn thành vượt kế hoạch năm.

Cụ thể, tính riêng quý 4 năm 2022, tổng thu nhập của Kienlongbank tăng 196,9 tỷ đồng, tương đương tăng 37,14% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần ghi nhận tăng 140,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 33,99% so với cùng kỳ) và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 86,6 tỷ đồng (tương ứng tăng 114,30% so với cùng kỳ).

Lũy kế cả năm 2022, tổng thu nhập hoạt động tăng 294,4 tỷ đồng, tăng 12,70% so với năm trước, chủ yếu do thu nhập lãi thuần tăng 160,6 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 140,4 tỷ đồng, tức tăng 54,92% so với năm 2021.

Riêng quý 4 Ngân hàng ghi nhận 168,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,2% so với quý 4 năm 2021. Lợi nhuận sau thuế quý đạt hơn 134,6 tỷ đồng. Cả năm 2022 lợi nhuận trước thuế của Kiên Long đạt 682 tỷ đồng và sau thuế là 555 tỷ.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của KienlongBank đạt gần 85.760 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 75.843 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,18%.

Trong năm 2022, nhằm tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro và đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững, KienlongBank cũng đã tăng cường trích lập dự phòng. Theo đại diện Ngân hàng, để kiểm soát, ngăn ngừa nợ xấu, Ngân hàng đã nâng cao chất lượng tín dụng, tăng tỷ lệ trích lập phòng ngừa rủi ro, tạo bộ đệm dự phòng lớn.

Các biện pháp kiểm soát rủi ro cũng được Ngân hàng quyết liệt thực hiện trong hoạt động kiểm soát - xử lý - thu hồi nợ, giúp chất lượng tín dụng của Ngân hàng được giữ vững. Bên cạnh đó, KienlongBank không ngừng đổi mới về cơ cấu quản trị và bộ máy điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, tạo nên những nguồn lực mới, chính sách mới, phát huy tiềm lực vốn có. Vì vậy, KienlongBank liên tiếp ghi nhận những kết quả tăng trưởng kinh doanh tốt cùng các chỉ số hoạt động an toàn trong suốt cả năm.

Năm 2022, KienlongBank cũng đã chủ động trong việc quản trị rủi ro, tiết giảm tối đa chi phí phát sinh trong các hoạt động vận hành, dành một phần lợi nhuận kinh doanh để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng. Theo đó, Ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay từ 1% - 2%/năm; triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hỗ trợ cho cả nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Ngân hàng đã chủ trương theo hướng tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ…

Song song với hoạt động giảm và ưu đãi lãi suất cho vay đối với một số ngành nghề ưu tiên, Ngân hàng cũng đẩy nhanh tốc độ giải ngân, nâng cao số lượng khách hàng được tiếp cận các gói vay ưu đãi, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh, qua đó kích cầu nền kinh tế.