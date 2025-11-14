'Kiếp nạn' Miss Universe 2025: Thí sinh nhập viện vì ngộ độc, nhiều người bỏ thi

Dù chỉ còn một tuần nữa sẽ tới đêm chung kết, nhưng cuộc thi Miss Universe năm nay vẫn liên tục gặp phải nhiều sóng gió.

Nhiều thí sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Thông tin một số thí sinh của Miss Universe 2025 phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm gây xôn xao những ngày qua, nổi bật là đại diện Indonesia - Sanly Liu. Theo đó, Sanly phải nhập viện khẩn cấp sau bữa tối do triệu chứng nôn mửa và đau bụng dữ dội. Vụ việc không chỉ khiến cô bỏ lỡ tiệc tối mà còn có ít nhất 5-7 đại diện khác, buộc ban tổ chức kiểm tra an toàn.

Sanly nhanh chóng chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô sẽ "trở lại mạnh mẽ hơn" nhưng sự cố này đã thổi bùng lo ngại về khâu hậu cần, đặc biệt khi lịch trình dày đặc có thể đẩy các thí sinh vào tình trạng kiệt sức.

Người đẹp Hungary phải bỏ lỡ một số lịch trình vì bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, người đẹp Kincső Dezsényi (đại diện Hungary) cũng đăng ảnh nằm trên giường bệnh để điều trị vì ngộ độc. Đơn vị đại diện của người đẹp cho biết, cô không thể tham dự một số sự kiện theo lịch trình và hy vọng sẽ trở lại bình thường trong đêm chung kết, sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu.

Miss Universe Estonia - Brigitta Schaback cũng xác nhận tình trạng sức khỏe không ổn khi đăng ảnh nhiệt kế hiển thị gần 38°C trên cùng dòng chú thích: "Mới đi được nửa chặng Miss Universe mà bị ngộ độc thực phẩm rồi".

Trước đó, một số đại diện từ Guyana, Honduras, Panama, Croatia, Colombia và Uruguay cũng được cho là bị ốm. Thậm chí người đẹp Iceland còn phải bỏ thi vì vấn đề sức khỏe. Việc ghi nhận có một số trường hợp ngộ độc thực phẩm như đã kể trên càng làm dấy lên những câu hỏi về khâu quản lý hậu cần cũng như chăm sóc sức khỏe của các thí sinh.

Gần một nửa thí sinh không dự tiệc tối

Ông Nawat Itsaragrisil (người đứng đầu đơn vị đăng cai) gây xôn xao khi lên tiếng về tình trạng đáng báo động tại Miss Universe 2025. Theo ông, có tới đại diện 43 quốc gia không tham dự tiệc tối vào ngày 11/11, trong khi buổi sáng cùng ngày cũng chứng kiến 17 đại diện vắng mặt tại hoạt động xem Muay Thai.

Đại diện Việt Nam tham gia đầy đủ các hoạt động của ban tổ chức.

Từ hơn 120 thí sinh ban đầu, chỉ còn khoảng 70-80 người tham gia các hoạt động không tính điểm. Điều này khiến ban tổ chức phải hủy 2 trong 4 xe buýt đã chuẩn bị.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang có mặt đầy đủ tại tiệc tối, thể hiện tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp trong suốt hành trình.

Hương Giang chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày

Bất chấp tình huống căng thẳng, đại diện Việt Nam vẫn tiếp tục tỏa sáng tại Miss Universe 2025. Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay, Hương Giang nhận được nhiều quan tâm của truyền thông quốc tế.

Bên cạnh thần thái tự tin, Hương Giang còn ghi điểm bởi gu thời trang thanh lịch, cuốn hút. Nàng hậu chuyển giới luôn biết cách làm mới bản thân mỗi lần xuất hiện trước ống kính.

Đại diện Việt Nam vẫn giữ phong độ tốt.

Tuy nhiên lịch trình dày đặc cũng khiến cô và các thí sinh đều khá mệt mỏi. Trong buổi livestream, người đẹp tiết lộ dù được gọi là ăn tối nhưng chưa có ngày nào về sớm hơn 11h đêm. Bữa tối thường kết thúc lúc 10h, thêm 40 phút di chuyển từ nhà hàng về khách sạn nên xong xuôi cũng phải 12h khuya.

Hương Giang cho biết có ngày chỉ ngủ 2 tiếng, có ngày 3-4 tiếng, nhưng cô không thấy quá mệt vì đã từng thi quốc tế 7 năm trước.

Hiện dàn thí sinh Miss Universe 2025 đang hoạt động ở Phuket (Thái Lan). Hương Giang cũng đang là thí sinh dẫn top đầu trên ứng dụng bình chọn của cuộc thi.

Miss Universe 2025 năm nay tổ chức tại Thái Lan với hơn có 120 thí sinh tham gia. Cuộc thi năm nay liên tục gặp sóng gió khi xảy ra bất đồng nghiêm trọng giữa tổ chức Miss Universe với đơn vị đăng cai tại Thái Lan dẫn đến những quyết định bất nhất, ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể.

Ngoài ra, chuyện ông Nawat Itsaragrisil (người đứng đầu đơn vị đăng cai) quát nạt, xúc phạm thí sinh tại sự kiện công khai khiến fan sắc đẹp tranh cãi.

Sau chuỗi hoạt động bên lề, Miss Universe 2025 đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất với các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn áo tắm, đầm dạ hội và chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 21/11.