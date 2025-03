Kiểu ăn của 90% người Hàn Quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật: Không ít người Việt Nam vì vội vàng mà cũng ăn theo cách này

Khoảng 90% người Hàn Quốc kết thúc bữa ăn trong vòng 15 phút

Năm 2012, Cơ quan Kiểm tra và Đánh giá Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát về thời gian ăn uống trung bình của những người tham gia. Kết quả cho thấy, 7% ăn trong vòng chưa đầy 5 phút, 44,4% từ 5-10 phút, 36,2% từ 10-15 phút và chỉ 12,4% ăn trên 15 phút. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 90% người Hàn Quốc kết thúc bữa ăn trong vòng 15 phút.

Một nghiên cứu tương tự vào năm 2022 cũng cho thấy thời gian ăn uống của người Hàn Quốc không có sự thay đổi so với kết quả nói trên.

Ăn nhanh ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?

Một cuộc khảo sát được thực hiện tại Nhật Bản trên những người trưởng thành từ 30-69 tuổi cho thấy phụ nữ, nam giới ăn nhanh có nguy cơ thừa cân cao hơn lần lượt là 2 lần và 1,8 lần.

Các nghiên cứu tương tự khác cũng chỉ ra rằng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa (bao gồm béo phì, cao huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường) tăng 30%, nguy cơ tiểu đường tăng 26% và khả năng kiểm soát đường huyết kém cao gấp 2,1 lần ở những người ăn nhanh.

Tại Hàn Quốc, một cuộc khảo sát trên nam giới trên 30 tuổi cho thấy những người mắc hội chứng chuyển hóa có xu hướng ăn nhanh gấp 2,2 lần so với những người không mắc hội chứng này.

Nói tóm lại, ăn nhanh làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và hội chứng chuyển hóa, bao gồm cả bệnh tiểu đường. Các chuyên gia cho rằng điều này là do một số nguyên nhân.

Giáo sư Chang-beom Park, Khoa Y học Tim mạch, Bệnh viện Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính của việc này như sau:

Thứ nhất, ăn nhanh khiến lượng calo nạp vào cơ thể thường nhiều hơn. Những người thường xuyên bị căng thẳng trong công việc hoặc cuộc sống có xu hướng ăn nhanh, họ thường ăn đến khi no và uống rượu trong bữa ăn.

Thứ hai, những người ăn nhanh thường ít vận động sau bữa ăn . Điều này khiến họ dễ bị béo phì và tiểu đường.

Thứ ba, ăn nhanh thường dẫn đến việc nhai nuốt ít hơn. Việc nhai không kỹ khiến lượng đường trong máu và insulin tăng cao sau bữa ăn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, hội chứng chuyển hóa.

Cuối cùng, cơ chế hoạt động của hormone cũng góp phần làm tăng lượng thức ăn tiêu thụ khi ăn nhanh. Khi chúng ta ăn, hormone leptin được tiết ra từ các mô mỡ sẽ tác động lên não, tạo cảm giác no và điều chỉnh việc ngừng ăn. Tuy nhiên, leptin chỉ được tiết ra sau khi ăn khoảng 15 phút. Do đó, nếu thời gian ăn dưới 15 phút, chúng ta sẽ không cảm thấy no và tiếp tục ăn nhiều hơn.

Vì ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, nên chúng ta cần ăn chậm lại. Thông thường, khi ăn một mình, chúng ta có xu hướng ăn nhanh hơn. Vì vậy, hãy cố gắng ăn cùng gia đình hoặc bạn bè và trò chuyện trong bữa ăn. Căng thẳng cũng khiến chúng ta ăn nhanh và nhiều hơn, vì vậy việc giảm căng thẳng trong công việc, cuộc sống là rất cần thiết.

Một điều quan trọng khác được các chuyên gia nhắc nhở là "hãy nhai kỹ thức ăn". Khi nuốt thức ăn mà không nhai kỹ, các enzyme tiêu hóa trong nước bọt sẽ không tiếp xúc đều với thức ăn. Một lượng lớn thức ăn cùng lúc xuống dạ dày sẽ làm tăng thời gian thức ăn lưu lại trong dạ dày. Điều này khiến niêm mạc dạ dày tiếp xúc nhiều hơn với axit dạ dày, gây ra các triệu chứng như khó tiêu, đau bụng, ợ nóng và về lâu dài có thể dẫn đến viêm loét dạ dày, tá tràng.

