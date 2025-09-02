Kiểu vòng 2 mà đàn ông “sợ nhất”, đặc biệt là sau 50 tuổi: Bia rượu chỉ là nguyên nhân gián tiếp

Mối liên hệ giữa “bụng bia” và thói quen uống bia

Một khảo sát được Aboluowang dẫn lại cho thấy, trong mười người đàn ông ở độ tuổi trung niên, có tới chín người mang dáng vẻ với chiếc bụng to. Tuy nhiên, “bụng bia” không đơn thuần xuất phát từ việc uống nhiều bia như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Thành phần chủ yếu của bia là mạch nha và nước. Trung bình một chai bia 600ml chứa khoảng 160 calo, con số này tương đương với năng lượng trong một bát cơm. Điều đó có nghĩa là bản thân bia không trực tiếp tạo nên chiếc bụng phình ra. Vậy tại sao phần lớn nam giới yêu thích loại đồ uống này lại thường có vòng hai kém thon gọn?

Nghiên cứu đăng trên Nature Communications chỉ ra rằng cồn trong bia có khả năng kích thích tế bào thần kinh, khiến não bộ truyền tín hiệu đói và thôi thúc con người ăn nhiều hơn sau khi uống.

Khi lượng calo nạp vào vượt quá nhu cầu tiêu hao, phần năng lượng dư thừa sẽ chuyển thành mỡ, đặc biệt tập trung ở vùng bụng. Thêm vào đó, thói quen làm việc ngồi lâu, ít vận động càng khiến mỡ dễ tích tụ.

Vì sao đàn ông dễ có “bụng bia”?

Đặc điểm sinh lý cũng góp phần tạo ra sự khác biệt giữa hai giới. Ở nam giới, mỡ thường tập trung ở bụng trên khiến cơ thể trông giống quả táo; trong khi phụ nữ lại dễ tích mỡ vùng bụng dưới, tạo hình dáng như quả lê.

Hiện tượng “bụng bia” phổ biến nhất ở đàn ông tuổi trung niên, khi đời sống vật chất ổn định hơn, tinh thần thoải mái, bữa ăn phong phú nhưng mức độ vận động lại giảm đáng kể. Những yếu tố đó cộng hưởng khiến cân nặng và vòng bụng gia tăng nhanh chóng.

Vòng bụng và tuổi thọ

Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, vòng bụng quá khổ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy, khi vòng eo của nam giới vượt quá 85cm, lượng mỡ nội tạng có thể đã ở mức báo động, kéo theo hàng loạt hệ lụy.

Trước hết là tình trạng rối loạn mỡ máu. Người béo bụng thường duy trì chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều calo, làm cholesterol tăng cao, dễ dẫn đến mỡ máu và tăng huyết áp. Bên cạnh đó, lượng mỡ tích tụ trong gan sẽ khiến gan hoạt động kém hiệu quả, gây gan nhiễm mỡ và ảnh hưởng tới chức năng của cơ quan này.

Nguy hiểm hơn, khi mỡ nội tạng bám vào thành mạch, các động mạch mất đi độ đàn hồi, gây xơ vữa, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não và nhiều bệnh lý tim mạch khác.

Nói cách khác, “bụng bia” không chỉ là vấn đề hình thể mà còn là tín hiệu cảnh báo sức khỏe, phản ánh lối sống ít vận động và chế độ ăn uống dư thừa năng lượng của nhiều người đàn ông trung niên.

