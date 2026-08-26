Kim Hiền từ Mỹ về Việt Nam sau ly hôn chồng doanh nhân, đứng ngoài nhà cũ, lặng lẽ nhìn vào

Trên trang cá nhân, Kim Hiền chia sẻ về chuyến trở về Việt Nam với nhiều cảm xúc. Cô viết: "Lần trở về Việt Nam này, Kim Hiền đã đi lại những nơi của ngày xưa… nơi Hiền từng lớn lên, căn nhà mẹ từng ở, và cả một ngôi nhà đã từng lưu giữ rất nhiều dấu chân, tiếng cười Sonic và những tháng năm không thể nào quên".

Nữ diễn viên nhắc đến một căn nhà từng rất quen thuộc với mình và con trai Sonic. Thế nhưng, sau nhiều năm, vị trí của cô trước nơi ấy đã khác. "Có những nơi ngày trước mình chỉ cần mở cửa là bước vào… Còn hôm nay, mình chỉ đứng ở phía ngoài và lặng lẽ nhìn vào. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng thời gian đã đi qua. Và mình cũng đã khác", Kim Hiền viết.

Kim Hiền trở về Việt Nam sau nhiều năm định cư ở Mỹ, cô xúc động khi thăm lại những nơi quen thuộc

Không nhắc trực tiếp đến những biến cố trong cuộc sống riêng, nữ diễn viên chọn cách nhìn về quá khứ bằng sự bình thản. Cô cho biết muốn giữ "những điều đẹp nhất" trong tim, không buồn, không tiếc mà biết ơn vì từng có những tháng năm được yêu thương và có một nơi để gọi là nhà.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM. Cô từng là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên bước chân vào nghệ thuật từ nhỏ và nhanh chóng gây chú ý nhờ lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt sắc sảo.

Tên tuổi Kim Hiền gắn liền với loạt phim nổi tiếng như Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Ngũ quái Sài Gòn, Gia đình phép thuật và Thiên mệnh anh hùng. Đặc biệt, vai Út Ráng trong Hương phù sa giúp cô ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả.

Từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt, Kim Hiền gây tiếc nuối khi gác lại đam mê nghệ thuật để theo chồng sang Mỹ định cư

Năm 2014, Kim Hiền và con trai riêng sang Mỹ định cư sau khi tái hôn với doanh nhân Andy Lê. Hai người có thêm một con gái. Trong những năm sống tại Mỹ, cô dần rời xa các hoạt động nghệ thuật trong nước, tập trung cho gia đình và cuộc sống riêng.

Đầu năm 2026, Kim Hiền gây xôn xao khi công khai đã ly hôn chồng doanh nhân. Theo hồ sơ tại Tòa Thượng thẩm bang California, nữ diễn viên và chồng cũ bắt đầu làm thủ tục ly hôn từ năm 2023, sau thời gian ly thân.

Đến ngày 17/7/2025, tòa án ban hành phán quyết cuối cùng, chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân của cả hai. Họ không tranh chấp về tài sản và quyền nuôi con.

Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, Kim Hiền dành nhiều thời gian cho hai con, chăm sóc nhà cửa, làm vườn, chơi với thú cưng, đồng thời xây dựng nguồn thu nhập riêng thông qua bán hàng online và sản xuất nội dung trên YouTube.

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên chọn sống chậm và bình yên bên các con

Trên trang cá nhân, Kim Hiền thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tập luyện để giữ vóc dáng và tận hưởng cuộc sống bên các con. Cô bày tỏ quan điểm sống chậm lại, trân trọng những điều giản dị và học cách bước tiếp sau những thay đổi của cuộc đời.