Cảnh tượng tại quán cà phê mới của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Ngày 12/8/2026, King Coffee Nguyễn Duy chính thức khai trương tại Trụ sở chính TNI King Coffee. Đây là một trong những không gian cà phê mới của King Coffee, thương hiệu gắn với doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo. Quán nằm ngay tại khu vực trụ sở doanh nghiệp trên đường Nguyễn Duy, tạo thêm một điểm tiếp xúc trực tiếp giữa thương hiệu và khách hàng.

Qua những hình ảnh trong ngày khai trương, không gian bên trong quán được bố trí theo phong cách hiện đại, sử dụng nhiều khu vực bàn ghế dành cho nhóm khách khác nhau. Cách sắp xếp tương đối mở, tạo cảm giác thoáng và phù hợp cho cả việc ngồi thưởng thức đồ uống lẫn gặp gỡ, trò chuyện.

Ảnh: King Coffee

Khác với những cửa hàng nằm độc lập tại các khu phố thương mại, King Coffee Nguyễn Duy có vị trí đặc biệt khi được đặt tại chính trụ sở của TNI King Coffee. Điều này khiến quán đồng thời mang chức năng của một điểm phục vụ khách hàng và một không gian tiếp đón, giao lưu của doanh nghiệp.

Trong ngày khai trương, hình ảnh ghi nhận cho thấy không gian quán được hoàn thiện khá đồng bộ, từ khu vực quầy pha chế, bàn ghế đến các chi tiết nhận diện thương hiệu. Lượng khách và nhân viên tập trung khá đông trong thời gian diễn ra sự kiện.\

Ảnh: King Coffee

Theo thông tin được King Coffee đăng tải trên trang Facebook chính thức, quán được đầu tư với phong cách hiện đại, thoáng mát và chuyên nghiệp. Doanh nghiệp định hướng nơi đây là không gian dành cho khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên và cộng đồng yêu cà phê.

Việc mở thêm không gian trực tiếp để khách hàng trải nghiệm cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường chuỗi cà phê tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh. Bên cạnh chất lượng đồ uống và mức giá, thiết kế cửa hàng, vị trí và trải nghiệm tại chỗ đang trở thành những yếu tố được các thương hiệu chú trọng.

Ảnh: King Coffee

Với King Coffee, Nguyễn Duy là một mô hình có đặc điểm riêng khi kết hợp không gian phục vụ cà phê với địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp. Khách hàng vì thế có thể vừa sử dụng dịch vụ tại quán, vừa tiếp cận trực tiếp với không gian hoạt động của thương hiệu.

Tại quán, các sản phẩm cà phê của King Coffee được phục vụ theo mô hình cửa hàng. Không gian cũng được sử dụng cho các cuộc gặp gỡ giữa khách hàng, đối tác và nhân viên.

Ảnh: King Coffee

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người sáng lập King Coffee và đồng thời là nhà sáng lập TNI King Coffee. Thương hiệu này phát triển các dòng sản phẩm cà phê hòa tan, cà phê rang xay và cà phê pha chế, bên cạnh hệ thống cửa hàng.

Việc đưa King Coffee Nguyễn Duy vào hoạt động bổ sung thêm một địa điểm phục vụ trực tiếp cho thương hiệu. So với hình ảnh một quán cà phê đơn thuần, vị trí tại trụ sở doanh nghiệp khiến nơi đây có thêm vai trò như một không gian tiếp khách và tổ chức các hoạt động kết nối.

Sau lễ khai trương, King Coffee Nguyễn Duy sẽ hoạt động như một điểm phục vụ cà phê tại khu vực Nguyễn Duy, đồng thời là không gian tiếp đón khách hàng và đối tác của TNI King Coffee.