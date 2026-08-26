Lựa chọn mỏng nhẹ mới cho laptop màn hình lớn 16-inch

Zenbook A16 (UX3607) cho thấy một mẫu máy màn hình lớn 16 inch hoàn toàn có thể duy trì trọng lượng siêu nhẹ 1,2 kg nhưng vẫn đảm bảo cấu hình mạnh mẽ, thời lượng pin bền bỉ cùng hệ thống tiện nghi đầy đủ cho nhu cầu làm việc và sáng tạo mỗi ngày.

Trước đây, khi nghĩ đến một chiếc laptop 16-inch, phần lớn người dùng văn phòng lẫn giới sáng tạo nội dung thường chuẩn bị tâm lý cho một cỗ máy nặng trên dưới 2 kg cùng củ sạc cồng kềnh. Zenbook A16 UX3607 mang đến thêm một lựa chọn đáng cân nhắc khi đưa toàn bộ không gian làm việc 16 inch gói gọn trong một thân máy chỉ 1,2 kg.

Laptop 1,2 kg mà kích thước 16 inch liệu có quá mỏng manh?

Nỗi lo về độ bền luôn là rào cản lớn nhất khi người dùng tiếp cận những thiết bị nhẹ hơn hẳn mặt bằng chung, đặc biệt khi máy có kích thước màn hình lớn. Với việc phải di chuyển thường xuyên giữa văn phòng, quán cà phê hay các chuyến công tác, một khung máy chắc chắn là yếu tố then chốt.

Để giải bài toán này, ASUS hoàn thiện toàn bộ khung vỏ Zenbook A16 bằng vật liệu gốm nhôm Ceraluminum độc quyền. Vật liệu này giúp thân máy đạt trọng lượng tối ưu nhưng vẫn duy trì độ cứng cáp và khả năng chống chịu va đập vượt trội so với hợp kim nhôm thông thường. Bề mặt máy có khả năng chống mài mòn, hạn chế bám vân tay, chống bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. Đồng thời, thiết bị vẫn vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt theo MIL-STD-810H, mang lại sự an tâm khi sử dụng hàng ngày.

Mỏng nhẹ kích thước lớn thì hiệu năng có đủ cho công việc chuyên sâu?

Laptop mỏng nhẹ thường chịu định kiến về khả năng tản nhiệt và sức mạnh phần cứng bị giới hạn. Tuy nhiên, Zenbook A16 UX3607 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme xây dựng trên tiến trình tối ưu cho thiết bị di động, sở hữu kiến trúc lên tới 18 nhân cùng mức công suất tản nhiệt TDP đạt 65W.

Cấu hình này kết hợp cùng băng thông bộ nhớ lên đến 228 GB/s giúp máy xử lý mượt mà từ các tác vụ văn phòng đa nhiệm, xử lý bảng tính phức tạp, lập trình cho đến chỉnh sửa hình ảnh, video và dựng hình 3D. Đáng chú ý, bộ xử lý thần kinh NPU Qualcomm Hexagon đạt hiệu năng 80 TOPS biến Zenbook A16 thành một mẫu Copilot+ PC thực thụ, hỗ trợ tăng tốc các tính năng AI cục bộ như Live Captions, Cocreator, nhận diện giọng nói hay lọc ồn thông minh theo thời gian thực mà không làm tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống.

Màn hình lớn liệu có nhanh cạn pin và phụ thuộc vào ổ cắm?

Một chiếc màn hình 16 inch thường tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, khiến người dùng luôn phải bận tâm về việc tìm nguồn sạc. Nhờ sự tối ưu điện năng từ nền tảng chip ARM thế hệ mới cùng viên pin dung lượng 70Wh, Zenbook A16 có thể duy trì thời lượng sử dụng lên tới hơn 21 giờ tùy tác vụ.

Người dùng có thể thoải mái làm việc trọn vẹn một ngày dài ở bên ngoài mà không nhất thiết phải mang theo phụ kiện sạc. Khi cần nạp lại năng lượng, công nghệ sạc nhanh đi kèm bộ sạc 130W qua cổng USB-C cho phép máy khôi phục khoảng 50% dung lượng pin trong khoảng 30 phút.

Màn hình 3K OLED và trải nghiệm nghe nhìn vượt tầm phân khúc

Điểm nâng cấp đáng giá trên Zenbook A16 chính là không gian hiển thị rộng rãi với tấm nền ASUS Lumina OLED 16 inch độ phân giải 3K (2880 x 1800), tỷ lệ khung hình 16:10 và tần số quét mượt mà 120Hz. Màn hình đạt độ phủ màu 100% DCI-P3, độ sáng đỉnh HDR lên tới 1100 nit cùng chuẩn VESA DisplayHDR True Black 1000, mang lại độ tương phản sâu và độ chính xác màu sắc cao cho các công việc đồ họa. Các chứng nhận giảm ánh sáng xanh TÜV Rheinland và SGS Eye Care Display cũng hỗ trợ giảm thiểu hiện tượng mỏi mắt khi làm việc trong thời gian dài.

Trải nghiệm giải trí được hoàn thiện với hệ thống âm thanh 6 loa siêu tuyến tính, cho chất âm đa chiều và rõ nét hơn hẳn những mẫu laptop siêu mỏng truyền thống.

Đầy đủ cổng kết nối và tính năng tiện ích không cần đánh đổi

Dù sở hữu độ mỏng ấn tượng chỉ từ 13,8 mm, Zenbook A16 vẫn giữ lại hệ thống kết nối đa dạng gồm hai cổng USB4 Type-C tốc độ cao 40Gbps hỗ trợ xuất hình và sạc nhanh, một cổng USB-A 3.2 Gen 2, cổng HDMI 2.1 tiêu chuẩn, giắc âm thanh 3,5 mm và đầu đọc thẻ nhớ SD 4.0. Người dùng có thể dễ dàng trình chiếu hay cắm các thiết bị ngoại vi mà không cần đến hub chuyển đổi rườm rà.

Bên cạnh đó, máy trang bị bàn phím ErgoSense với hành trình phím 1,3 mm êm ái, touchpad kính rộng rãi cùng camera AI hồng ngoại hỗ trợ mở khóa khuôn mặt qua Windows Hello, các tính năng nhận diện thông minh như Adaptive Lock, Adaptive Dimming và chip bảo mật phần cứng Microsoft Pluton.

Kết luận, Zenbook A16 UX3607 chứng minh rằng việc sở hữu một chiếc máy màn hình lớn 16 inch không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mang vác nặng nề hay hy sinh hiệu năng và thời lượng pin. Với sự kết hợp giữa vật liệu gốm nhôm Ceraluminum, chip Snapdragon X2 Elite Extreme và màn hình Lumina OLED 3K chất lượng cao, đây là một giải pháp bổ sung đáng giá cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị vừa rộng rãi để làm việc đa nhiệm, vừa gọn gàng để đồng hành linh hoạt mỗi ngày.