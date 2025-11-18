Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Singapore tăng kỷ lục

10 tháng năm 2025, kim ngạch trao đổi song phương Việt Nam-Singapore đạt tổng cộng 33 tỷ SGD, tăng 26,7% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 22,7 tỷ SGD, tăng 19,4%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 10,4 tỷ SGD, tăng 46,4%.

Riêng trong tháng 10 năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 3,9 tỷ SGD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 2,2 tỷ SGD, tăng 8,2%, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1,7 tỷ SGD, tăng 109,3%. Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt gần 551 triệu SGD, giảm 22,9%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 1,6 tỷ SGD, tăng 25%.

Nếu tính số liệu tổng, Singapore đang là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu sang Việt Nam, theo ghi nhận của phía bạn đạt 12,3 tỷ SGD. Tuy nhiên, chủ yếu là hàng tạm nhập tái xuất từ nước thứ 3 thông qua Singapore xuất sang Việt Nam, 16,5 tỷ SGD tạm nhập tái xuất chiếm khoảng 72,98% tổng kim ngạch xuất khẩu vào Việt Nam (22,7 tỷ SGD).

Nếu chỉ tính hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và xuất xứ Singapore, Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore đạt gần 4,22 tỷ SGD. Về xuất khẩu, số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, hai nhóm hàng là máy móc, thiết bị điện, bộ phận (HS 85) và nhiên liệu, dầu mỏ, sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam.

Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt 15,4 tỷ SGD, chiếm đến 68,1% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025. Hai nhóm này cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng khá, cụ thể là: Nhóm máy móc, thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam đạt 11,9 tỷ SGD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2024; còn nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) đạt 3,5 tỷ SGD, tăng 18,2%.

Về nhập khẩu, số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt gần 5,4 tỷ SGD, tăng 106,7% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm đến 51,9% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84), đạt 2,4 tỷ SGD, tăng 64,2%; và thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70), đạt gần 712,8 triệu SGD, tăng 5,5%.

Ngày 30/10/2025, Việt Nam và Singapore đã ký thỏa thuận thương mại gạo, đây được coi là một bước tiến mới làm sâu sắc hơn nội hàm hợp tác kinh tế trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, tạo niềm tin chính trị và tin cậy hợp tác cho các doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 33 tỷ SGD là dấu mốc kỷ lục mới trong quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Singapore, đã vượt qua mức kỷ lục kim ngạch thương mại song phương 31,67 tỷ SGD cả năm 2024 của hai nước.