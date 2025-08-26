Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm chậm thanh toán gần 100 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real).

Theo kế hoạch, ngày 11/3/2024 là hạn thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã TIBCH2124001 với tổng giá trị gần 99,4 tỷ đồng, bao gồm 96,7 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, Bất động sản Thủ Thiêm chưa thực hiện thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền và đang đàm phán với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại.

Theo thông tin từ HNX, lô trái phiếu TIBCH2124001 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 11/3/2021, với kỳ hạn 3 năm. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 11/3/2024.

Vào ngày 16/10/2023, Bất động sản Thủ Thiêm đã tiến hành mua trước lại trước hạn gần 903 tỷ đồng, tương ứng dư nợ còn 96,7 tỷ đồng cho đến nay.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là Bất động sản, cổ phần.

Về bức tranh tài chính, công ty mới công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận sau thuế 710,4 triệu đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm là 492 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,88 lần (tương ứng 435 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 0,31 lần (tương ứng 154,9 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2024.

Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm là đơn vị phân phối của các dự án Aqua City, Waterpoint, The Aqua, Novaworld Wonderland, Melia Hồ Tràm, The Ocean Villas Quy Nhơn.

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm được thành lập ngày 11/4/2017, ngành nghề chính là Tư vấn, Đầu tư, Môi Giới và Đầu tư kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại Khu TM Số S1.A2.01.02, Tầng 1, Tháp S1, số 23 Phú Thuận, phường Tân Mỹ, Tp.HCM.

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 500 tỷ đồng, trong đó, bà Ngô Thị Oanh - Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc góp 200 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 40%; ông Đỗ Tuấn Anh góp 300 tỷ đồng, tương đương sở hữu 60%.

Hiện vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên, tuy nhiên cơ cấu cổ đông đã có sự thay đổi. Tại ngày 25/5/2021, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Thuận Phong góp 300 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 60%; Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh BĐS Việt Nam góp 135 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 27%; còn lại 13% thuộc sở hữu của bà Ngô Thị Oanh.

Ngoài Bất động sản Thủ Thiêm, bà Ngô Thị Oanh còn là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp khác như: CTCP Đầu tư Bất động sản Sabetran Trung Thủy, CTCP Yamato E&C, Công ty TNHH Hà Trung Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH thương mại Bất động sản Hestia.

