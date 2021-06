Kinh tế Hà Nội duy trì tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, trong quý I/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,17%, gấp 1,25 lần mức tăng cùng kỳ (quý I/2020 tăng 4,13%).



Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GRDP ước tăng 5,91%, cao hơn 6 tháng đầu năm 2020 (3,39%) nhưng thấp hơn 6 tháng đầu năm 2019 (7,21%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt trên 124.800 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao (đạt 49,7% dự toán Thành phố giao), bằng 107,1% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là du lịch. Khách quốc tế đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) 5 tháng đầu năm đạt 101.000 lượt khách, giảm 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách trong nước đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) đạt hơn 1,3 triệu lượt khách, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khan, đồng thời rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận đất đai. Chỉ số PCI năm 2020 tiếp tục giữ vững vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD (trong đó 171 dự án mới với số vốn 96,05 triệu USD; 78 dự án bổ sung vốn đầu tư với số vốn 447,7 triệu USD; 250 lượt góp vốn, mua cổ phần với số vốn 120,5 triệu USD).

Thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 7.105 tỷ đồng, gồm: 10 dự án mới với số vốn 1.470 tỷ đồng, 38 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư với số vốn tăng 5.635 tỷ đồng.

Trên địa bàn Thành phố có 13.125 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.730 tỷ đồng. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.687 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt 315.248 doanh nghiệp.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 7,5% thì nhiệm vụ quý III phải tăng trên 8,5%, quý IV phải tăng trên 9,1%. Vì vậy, Hà Nội đang đặt ra các giải pháp triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đánh giá, Thành phố đã thực hiện nghiêm công tác chống dịch theo hướng dẫn của Trung ương, Bộ Y tế, tuy dịch bệnh phức tạp nhưng Thành phố không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

"Tình hình chung cho thấy Thành phố được dư luận nhân dân, cử tri đánh giá cao trong việc quản lý điều hành và phòng chống dịch COVID-19", Phó Chủ tịch TP. Hà Nội nói.

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn nhấn mạnh Thành phố quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021.

Thành phố giao Sở Y tế chủ động tham mưu và hướng dẫn các quận, huyện thị xã bảo đảm tiến độ tiêm vaccine cho đúng đối tượng; tăng cường quản lý hoạt động tiêm chủng, theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý tai biến sau tiêm chủng; rà soát nhân lực, vật tư, trang thiết bị để xây dựng chiến dịch tiêm chủng chặt chẽ từng khâu, đúng quy trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn...

Về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT chủ trì cùng Sở Y tế và các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổng thể, chi tiết hiệu quả bảo đảm tổ chức thành công, an toàn cao nhất cho kỳ thi.

Về phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, phải đặc biệt chú trọng phát triển các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp chế biến, chế tạo..., tập trung quản lý điều hành ngân sách hiệu quả theo dự toán Thành phố giao, tập trung ngân sách cho lĩnh vực thiết yếu.

Theo đề xuất của Kho bạc Nhà nước Thành phố, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đang thấp, vì vậy đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đề nghị 6 tổ công tác họp với chủ đầu tư để nắm bắt khó khăn, vướng mắc kịp thời. Mục tiêu đặt ra là Thành phố trong quý III phải giải ngân đầu tư được 60% và cả năm đạt 100%. "Đây là nhiệm vụ quan trọng của Thành phố", Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã cần rà soát quy trình, quy chế, phân công phân nhiệm rõ ràng, bảo đảm hiệu quả công việc, nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 7/2021.

Để giảm vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, Văn phòng UBND Thành phố cần chủ trì rà soát TTHC có liên quan sản xuất, kinh doanh để ban hành các quyết định về rút ngắn TTHC, tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực; ban hành quy chế về hệ thống quản lý văn bản, trao đổi văn bản điện tử, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia...

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu cho Thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19, tập trung tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tham mưu Thành phố báo cáo Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi giải ngân vốn đầu tư công.