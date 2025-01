Kinh tế New Zealand khó khăn, nhiều người dân ra nước ngoài tìm việc

Hôm nay, Cơ quan thống kê New Zealand công bố số liệu cho thấy, trong 1 năm, tính từ tháng 11/2024 trở về trước đã có gần 128.000 người rời khỏi nước này để tìm việc làm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là con số kỷ lục về những người rời khỏi nước này trong những năm gần đây. Đáng lưu ý, trong số những người rời khỏi New Zealand thời gian qua có tới 56% là công dân của nước này. Trong đó, quốc gia được nhiều người New Zealand chọn đến nhất là Australia.

Giá sinh hoạt vẫn cao tại New Zealand. Ảnh: Shutterstock.

Trong năm qua, New Zaeland đã chứng kiến tình trạng các lao động dần rời khỏi nước này để đi tìm việc làm ở các quốc gia khác khi nền kinh tế New Zealand gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao và giá nhà lên mức kỷ lục khiến cho người lao động phải chật vật để duy trì cuộc sống. Mặc dù lạm phát đã giảm từ mức 7,3% xuống còn 2,2% vào quý IV/2024 song giá cả sinh hoạt vẫn tăng nên cuộc sống vẫn rất khó khăn khiến cho nhiều người muốn tìm cơ hội ở một quốc gia khác.

Kinh tế khó khăn cũng khiến cho sức hấp dẫn của New Zealand với nước ngoài giảm khi chỉ có hơn 158.000 người đến nước này, khiến cho mức tăng dân số ròng của nước này chỉ là 30.600 người, chưa bằng1/4 so với mức tăng kỷ lục là gần 136.000 người vào tháng 10/2023.

Nhóm cư dân đông nhất chuyển đến New Zealand trong năm qua là Ấn độ với 28.500 người, tiếp sau đó là công dân của New Zealand trở về nước và tiếp đó là Trung Quốc với 16.000 người, Philippines là 15.800 người.

Trong lúc nhiều công dân New Zealand rời khỏi đất nước và số lượng người nước ngoài nhập cư đến nước này giảm thì lượng khách du lịch quốc tế đến New Zealand lại đang tăng với 3,26 triệu người. Trong đó Australia, Trung Quốc và Anh là những quốc gia có đông khách du lịch đến New Zealand nhất. Tuy vậy, nếu so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19 thì số lượng khách du lịch đến New Zealand vẫn thấp hơn 16%.