Kinh tế tăng trưởng ra sao khi được 'bơm' vốn lớn?

Tăng tốc đầu tư, đưa nhanh vốn vào lĩnh vực hạ tầng, nền kinh tế…

Ngày 19/8, trên phạm vi cả nước, 250 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt được khánh thành, khởi công xây dựng. Trong số này, có 129 dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước, với mức 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức đầu tư; 121 dự án được đầu tư từ nguồn vốn khác, với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức đầu tư.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết, 250 dự án được khánh thành, khởi công trong dịp này sẽ đóng góp trên 18% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngay trong năm nay và trên 20% GDP cho những năm tiếp theo.

“Các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược, từ đó dẫn dắt và thu hút đầu tư tư nhân”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh

Ngoài vốn đầu tư công, còn có các dự án sử dụng vốn đầu tư của khu vực tư nhân, bao gồm cả dự án đầu tư nước ngoài (FDI).

Đơn cử, trong hàng trăm dự án này có 5 dự án FDI , với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng. Tất cả đang cho thấy nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong huy động nguồn lực toàn xã hội cho đầu tư, sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là trong xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, năm nay, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng 11 - 12% so với năm trước; trong đó, riêng huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm phải đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng.

Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước , để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao như mục tiêu đề ra thì tín dụng sẽ phải tăng 16% trong năm nay với khoảng 2,5 triệu tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế. Mới đây, ngân hàng công bố gói tín dụng 500.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của 21 ngân hàng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược (giao thông, điện lực, hạ tầng số...).

Vốn chảy mạnh vào hạ tầng giao thông.

Thực tế, hiện nhiều ngân hàng đã cho vay đối với các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, hay đường dây truyền tải điện Lào Cai - Vĩnh Yên; các dự án BOT, sản xuất, truyền tải điện. Gần đây nhất, ngân hàng này đã tham gia tài trợ một phần dự án đường dây 500KV...

Ông Hoàng Minh Ngọc - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank - cho biết: "Có tài sản hay tín chấp chỉ là một trong những điều kiện; ngân hàng cho vay bình thường dựa trên sự tín nhiệm của khách hàng với ngân hàng. Ví dụ như gói 500 nghìn tỷ này thì chỉ cần doanh nghiệp chứng minh đủ điều kiện thì cho vay.

Thận trọng nguy cơ lạm phát

Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm nay nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, chính sách tiền tệ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ngành ngân hàng phải tăng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Điều này cũng bắt buộc nhà điều hành phải đối mặt với bài toán là làm thế nào để kiểm soát dòng vốn chảy vào các lĩnh vực ưu tiên và làm sao để các ngân hàng không “đua” lãi suất đầu vào khi cầu tín dụng tăng mạnh.

Từ đầu năm đến nay, mặt bằng lãi suất huy động cơ bản ổn định, lãi vay thậm chí giảm thêm 0,4%/năm so với cuối năm ngoái, lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Mặc dù vậy, áp lực lạm phát đang tăng, nên tăng cung tiền sẽ càng làm tăng áp lực này. Đó là chưa kể tỷ giá cũng đang chịu sức ép do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long khẳng định “bơm” mạnh vốn ra nền kinh tế là để thúc đẩy phát triển kinh tế. Dòng vốn này tập trung vào các dự án hạ tầng kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo ra các tác động lan tỏa tích cực.

Tuy nhiên, ông Long lưu ý, thành công bước đầu trong kiểm soát lạm phát 6 tháng đầu năm là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa các chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại và quản lý giá cả. Tuy nhiên, con đường phía trước còn tiềm ẩn nhiều bất định, nên để giữ vững mục tiêu CPI cả năm trong ngưỡng 4 - 4,5% đòi hỏi sự điều hành nhất quán, linh hoạt, đồng thời tăng cường năng lực dự báo và tính chủ động trong ứng phó chính sách.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục duy trì mức lãi suất cơ bản ổn định, tín dụng tăng có trọng tâm và nên xoay quanh mục tiêu 16%, dòng chảy tín dụng cần tập trung vào xuất khẩu, sản xuất - lĩnh vực thiết yếu cho tăng trưởng GDP, tránh tràn lan gây sốt giá.

Chính sách tài khóa cần hỗ trợ có kiểm soát, nhất là không nên điều chỉnh thuế, phí lớn để hạn chế áp lực chi phí đẩy lên người tiêu dùng cuối cùng. Dòng tiền đầu tư công (đã giải ngân 36% tính đến hết tháng 6) cần hướng tới hạ tầng và năng lực nội tại, tăng nguồn cung trung hạn, không đột ngột tạo áp lực cầu ngắn hạn...