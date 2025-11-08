Kinh tế TP HCM tăng trưởng tích cực

Ngày 7-11, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng).

Nhiều kết quả ấn tượng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, cho biết Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chú trọng nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

Kinh tế - xã hội duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. So với cùng kỳ năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,5%...

Ngoài ra, công tác đầu tư, phát triển hạ tầng nhiều chuyển biến, hoạt động của các tổ công tác được đẩy mạnh đã tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án, khơi thông nguồn lực đầu tư xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Một số khó khăn cũng được ông Trần Văn Nam chỉ ra. Cụ thể, giải ngân vốn đầu tư công tuy có cải thiện nhưng tỉ lệ còn thấp, với 52,7% kế hoạch Trung ương giao tính đến ngày 24-10; công tác phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến được đưa ra trên tinh thần xây dựng thành phố. Trong đó, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, nhìn nhận niềm tin vào môi trường đầu tư của thành phố đã quay trở lại. Điều này được khẳng định qua các dự án lớn mà doanh nghiệp tư nhân hưởng ứng và tham gia.

Song song đó, một điểm sáng nữa là thành phố được "chắp cánh" bởi những nền tảng pháp lý quan trọng như Nghị quyết 188/2025/QH15, Nghị quyết 57/2024/NQ/TW đã có hướng dẫn để triển khai; Nghị quyết 98/2023/QH15 đang sửa đổi, bổ sung, có điểm nhấn về nhà đầu tư chiến lược, khu thương mại tự do, chủ trương đầu tư... làm cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn.

Đóng góp về mục tiêu tăng trưởng, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP HCM, cho rằng giải pháp trước mắt là tiếp tục thúc đẩy động lực tiêu dùng. Trong đó, cần chú trọng phát triển chợ truyền thống hiện đại và chợ truyền thống số.

Động lực mới

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - nhìn nhận trong 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế thành phố tăng trưởng tích cực, môi trường đầu tư hấp dẫn hơn và thành phố đã tháo gỡ 670/838 dự án tồn đọng.

Bên cạnh những kết quả trên, ông Nguyễn Văn Được cũng chỉ ra nhiều hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra, một bộ phận cán bộ, công chức còn tâm lý sợ sệt, thiếu quyết đoán, không chủ động trong công việc.

Với những giải pháp đúng, TP HCM đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng quý IV/2025 trên 12%. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2025 hết sức nặng nề. Để tăng trưởng cả năm từ 8,5% trở lên thì tăng trưởng quý IV phải trên 12% và điều này không dễ dàng. Do vậy, bên cạnh sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu…, thành phố phải giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Với giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng. "Phó Chủ tịch UBND TP HCM phụ trách công tác này phải năng động, chủ động chỉ đạo để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng" - ông Nguyễn Văn Được chỉ đạo.

Ông cũng lưu ý cả hệ thống chính trị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm của Bí thư Thành ủy TP HCM "rõ ràng, minh bạch, quyết đoán, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm" đến từng cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các ngành, các cấp rà soát lại chỉ tiêu từ đây đến cuối năm, chỉ tiêu nào hoàn thành thì hoàn thành cao hơn; tập trung công tác quy hoạch; tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM...

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, ông Nguyễn Văn Được cho hay Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Quốc hội. Đây sẽ là đòn bẩy, động lực mới để kinh tế TP HCM tăng trưởng.

Giải pháp đúng, nhân lực đủ Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng thông tin UBND TP HCM vừa chủ trì một hội nghị tìm nguyên nhân tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Đến hiện tại, khoảng 100 nhân sự của sở được tăng cường về phường, xã có dự án lớn, trọng tâm để hỗ trợ công tác bồi thường. Cụ thể, rạch Xuyên Tâm gần 20 người, tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài 19 người… Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, tuy tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện chưa đạt nhưng thành phố đã có giải pháp đúng. "Bây giờ cần tập trung làm thôi, vì đã xác định nguyên nhân, các giải pháp đã đủ, con người cũng đủ" - ông Thắng nói.



