Kinh tế Việt Nam lập kỷ lục bất ngờ

Kinh tế Việt Nam lập kỷ lục mới

Tờ Tiền phong dẫn số liệu của Cục Hải quan công bố ngày 19/11 cho biết, trong nửa đầu tháng 11 (1–15/11), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 38,35 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt 19,25 tỷ USD, với các nhóm hàng chủ lực gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,8 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,36 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 2,16 tỷ USD; dệt may đạt1,39 tỷ USD; giày dép: hơn 1 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 19,1 tỷ USD, trong đó hai nhóm hàng trên 1 tỷ USD là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,62 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,59 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 801 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó: Xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD, nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 19,54 tỷ USD.

Với kết quả này, mục tiêu 900 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2025 trở nên khả thi hơn. Nếu đạt được, riêng năm 2025, hoạt động thương mại của Việt Nam sẽ lập đồng thời hai cột mốc: 800 tỷ USD và 900 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: VNA

Số liệu trên cho thấy thương mại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ. Theo Cục Hải quan, động lực tăng trưởng xuất khẩu đến từ ba yếu tố chính. Theo đó, các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Điện tử, điện thoại, máy móc và linh kiện vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu xuất khẩu và hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp trong nước khai thác tốt các FTA đang có hiệu lực, đặc biệt với châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cho thấy năng lực sản xuất trong nước tiếp tục mở rộng, tạo lực đẩy cho xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Nhóm 15 nước có kinh ngạch thương mại lớn nhất thế giới

Các chuyên gia đánh giá mục tiêu 900 tỷ USD trong năm 2025 có cơ sở vững chắc, nhất là khi nhiều năm qua Việt Nam chưa vượt mức 769 tỷ USD.

Ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết đầu năm 2025 bối cảnh rất khác hiện nay, với nhiều biến động và khó khăn địa chính trị. Khi đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu lo ngại chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Tuy nhiên đến nay, nhiều chính sách đã được triển khai, giúp xuất khẩu phục hồi mạnh.

Ông nhấn mạnh: Việt Nam đang tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 113 tỷ USD xuất khẩu sang Mỹ – mức cao nhất trong lịch sử.

Theo ông Dray, kết quả này có được nhờ sự điều hành kịp thời của Nhà nước và Chính phủ, cùng nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều bất định.

Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nhận định dù phụ thuộc lớn vào thị trường toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế phục hồi chậm, Việt Nam có thể cán mức 800 – 850 tỷ USD trong năm nay – một kỷ lục mới, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường quốc tế vào hàng hoá và năng lực sản xuất của Việt Nam.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại diễn ra tháng 8/2025, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên dự báo, "nếu đà tăng trưởng này được duy trì và giữ vững thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm của chúng ta ước sẽ đạt khoảng 800 tỷ USD (giờ kỳ vọng đã nâng lên 900 tỷ USD) - đây sẽ là kỷ lục đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục là 1 trong khoảng 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới".