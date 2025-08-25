Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kinh tế Việt Nam sau 40 năm đổi mới: Hành trình lớn mạnh đầy tự hào

25-08-2025 - 08:55 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Qua 40 năm đổi mới, từ một nền kinh tế nghèo nàn, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có quy mô kinh tế đứng thứ 33 thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hơn 60 lần. Việt Nam thuộc nhóm 30 nước tăng trưởng thương mại cao nhất, quy mô xuất nhập khẩu gần 800 tỷ USD vào cuối năm 2024.

Theo Việt Linh - Linh Anh

Tiền phong

