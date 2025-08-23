Kinh tế Việt Nam vừa có kỳ tích mới, xếp trên loạt nước ASEAN từ 10 đến hơn 20 bậc

Mới đây, Việt Nam được nêu tên trong Greenfield FDI Performance Index 2025 – báo cáo thường niên do fDi Intelligence (thuộc Financial Times) biên soạn – với vị trí 17 toàn cầu.

Đây là bảng xếp hạng đo lường mức độ “hấp thụ” các dự án đầu tư mới (greenfield) của mỗi nền kinh tế so với quy mô GDP. Greenfield FDI Performance Index, loại bỏ “hiệu ứng quy mô”, chỉ so sánh thị phần dự án mà một nền kinh tế thu hút được với thị phần GDP của chính nền kinh tế đó. Nói cách khác, một quốc gia có GDP chưa quá lớn nhưng lại hút lượng dự án lớn sẽ được xếp hạng cao.

Trong khu vực, Campuchia đứng đầu. Việt Nam - hạng 17 - xếp trên Malaysia (hạng 26) và Philippines (40) . Singapore hạng 13.

Đầu năm nay, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong cả năm 2024, vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt khoảng 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước đó, đánh dấu mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế đến ngày 31/12/2024, cả nước có 42.002 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 502,8 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt gần 322,5 tỷ USD, tương đương 64,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp từ đầu năm đến nay đạt gần 38,23 tỷ USD.

Còn trong nửa đầu năm nay, theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/6, vốn FDI thực hiện ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% và là con số cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, trong 6 tháng 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, 1.988 dự án đầu tư mới (tăng 21,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt gần 9,3 tỷ USD. 826 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 31,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 8,95 tỷ USD (gấp 2,2 lần cùng kỳ). Ngoài ra, 1.708 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 7,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 3,28 tỷ USD (tăng 73,6% so cùng kỳ).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 12 tỷ USD, chiếm 55,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,17 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; cấp nước và xử lý chất thải với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,18 tỷ USD và 902,9 triệu USD.