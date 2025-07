Kịp thời giải cứu 2 cô gái bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền

M.L. trình báo với công an về việc bị kẻ giả danh công an lừa đảo

Ngày 12/7, Công an TP Cần Thơ tiếp nhận liên tiếp hai vụ việc học sinh nữ bị lừa đảo qua hình thức giả danh công an, ép giả bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ gia đình.

Cụ thể, cháu N.T.N.N (SN 2007) và V.B.M.L (SN 2004) nhận được các cuộc gọi từ đối tượng lạ tự xưng cán bộ Bộ Công an, dọa liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy. Đối tượng yêu cầu các em cài Zoom, tham gia “làm việc” qua video call, nơi có người mặc sắc phục công an, đọc quyết định truy nã giả.

Sau khi dọa nạt, các em bị hướng dẫn đến thuê trọ một mình, ngắt liên lạc với người thân và đóng vai "bị bắt cóc", gửi tin nhắn, hình ảnh về cho gia đình để yêu cầu chuyển tiền chuộc. Nhờ được người thân nhanh chóng báo công an, hai nữ sinh đã được lực lượng CSHS xác minh, tìm thấy và giải cứu kịp thời.

Tại cơ quan Công an, N. cho biết, lúc 16h ngày 11/7, có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại tự xưng là cán bộ Bộ Công an, hù dọa N. liên quan đến tội phạm tên Lê Văn Sơn (Sơn sử dụng tài khoản ngân hàng của N. để rửa tiền) và yêu cầu N. phải tải ứng dụng Zoom, nhập ID phòng chat do đối tượng đọc để gọi video call làm việc với Công an. N. tưởng thật nên đồng ý làm theo. Khi vào cuộc gọi N. thấy người đàn ông mặc trang phục Công an mang tên Mai Thế Tiệp đưa cho xem quyết định truy nã và đe doạ nếu không làm theo sẽ bắt giam.

Do sợ bị bắt nên N. làm theo lời đối tượng, đặt xe taxi đến nhà nghỉ Thơ Phan trên đường Ngô Sĩ Liên một mình, cắt đứt liên lạc với gia đình. Tại đây, đối tượng gọi điện thoại bắt N. đóng giả bị bắt cóc để gọi về gia đình yêu cầu chuyển tiền chuộc, mục đích lấy tiền nộp cho đối tượng nhằm chứng minh tài chính rằng N. có tiền trong tài khoản và không tham gia hoạt động rửa tiền. Trong thời gian từ lúc thuê trọ đến khi được Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ giải cứu, các đối tượng liên tục yêu cầu N. gọi điện cho gia đình thúc giục chuyển tiền bằng nhiều luận điệu, như: sẽ bị đánh đập, bị bán sang Campuchia nếu không có tiền.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cảnh giác trước hình thức lừa đảo tinh vi này.