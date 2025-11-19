KIS Việt Nam chốt phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn vượt 4.500 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 5-15/11/2025.



Theo đó, cổ đông KIS Việt Nam đã thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phương án này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 diễn ra ngày 15/10/2025.

Sau điều chỉnh, cổ đông đã thông qua kế hoạch chào bán 78,9 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ 100:20,9878, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua thêm 20,9878 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông được chuyển nhượng lại toàn bộ quyền mua cổ phần 1 lần trong thời gian đăng ký mua và trước thời hạn kết thúc đăng ký mua 05 ngày. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người khác. Công ty quản lý hoạt động chuyển nhượng, đảm bảo số cổ đông sau phát hành không quá 100 cổ đông.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, KIS Việt Nam dự kiến thu về hơn 789 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 75,6% tương đương 596,4 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin và ứng trước tiền bán; 24,4% còn lại tương đương 193 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn thành đợt chào bán này, KIS Việt Nam sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.762 tỷ đồng lên mức hơn 4.551 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KIS Việt Nam mang về 1.927 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động tự doanh với hơn 303 tỷ đồng; doanh thu cho vay hơn 248 tỷ đồng, doanh thu môi giới 209 tỷ đồng...

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng 5,6% lên mức 1.273 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của công ty ghi nhận 472 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Năm 2025, KIS Việt Nam đặt mục tiêu lãi trước thuế 750 tỷ đồng. Qua đó, công ty thực hiện 63% kế hoạch đề ra.

Theo giới thiệu, KIS Việt Nam thành lập vào tháng 12/2010 bởi Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (KIS Hàn Quốc) đầu tư cùng Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các cổ đông khác.

Ban đầu, KIS Hàn Quốc chiếm tỷ lệ vốn góp 48,8% sau đó nâng cao tỷ lệ sở hữu dần qua các năm lên 99,8% như hiện nay.