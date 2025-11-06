KIS Việt Nam điều chỉnh phương án chào bán 78,9 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ 4/11/2025 đến 15h ngày 14/11/2025.



Cổ đông sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán 78,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 diễn ra ngày 15/10/2025 đã thông qua phương án chào bán 78,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ 100:20,98, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua thêm 20,98 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

KIS Việt Nam lấy ý kiến cổ đông về nội dung chuyển nhượng quyền mua. Cụ thể, cổ đông được chuyển nhượng lại toàn bộ quyền mua cổ phần 1 lần trong thời gian đăng ký mua và trước thời hạn kết thúc đăng ký mua 05 ngày. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người khác. Công ty quản lý hoạt động chuyển nhượng, đảm bảo số cổ đông sau phát hành không quá 100 cổ đông.

Bên cạnh đó, KIS Việt Nam cũng điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để trình cổ đông thông qua. Với hơn 789 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty dự kiến dùng 75,6% tương đương 596,4 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin và ứng trước tiền bán; 24,4% còn lại tương đương 193 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn thành đợt chào bán này, KIS Việt Nam sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.762 tỷ đồng lên mức hơn 4.551 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KIS Việt Nam mang về 1.927 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động tự doanh với hơn 303 tỷ đồng; doanh thu cho vay hơn 248 tỷ đồng, doanh thu môi giới 209 tỷ đồng...

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng 5,6% lên mức 1.273 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của công ty ghi nhận 472 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ.