Kita Invest bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kita Invest.

Theo đó, Kita Invest bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty chưa công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu gồm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu gồm Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; BCTC năm 2020, năm 2021; Tình hình thanh toán gốc lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi đối với mã trái phiếu KITA.BOND2020.03; Công bố thông tin về việc hoàn thành thanh toán gốc, lãi mã trái phiếu KITA.BOND2020.03.

Phối cảnh dự án Stella Mega City

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Kita Invest được thành lập vào ngày 15/1/2019, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở. Trụ sở chính đặt tại 27 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita Group (30%); bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và ông Nguyễn Duy Kiên (40%). Bà Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Chỉ sau đó vài ngày, đến ngày 21/1/2019, Kita Invest tăng mạnh vốn lên 1.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này không được tiết lộ.

Tháng 4/2019, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thay đổi từ bà Đặng Thị Thùy Trang thành ông Nguyễn Duy Kiên (SN 1969)- Chủ tịch HĐQT.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2019, ông Đỗ Xuân Cảnh (SN 1977) thay thế vị trí của ông Nguyễn Duy Kiên.

Cập nhật mới nhất ngày 25/12/2025, vốn điều lệ của Kita Invest đã được tăng lên mức 6.650 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn là ông Đỗ Xuân Cảnh- Chủ tịch HĐQT.

Được biết, Kita Invest là đơn vị phát triển dự án Stella Mega City tại TP.Cần Thơ. Dự án có quy mô 150 ha, tổng số sản phẩm là 5.000 lô đất nền, có diện tích từ 80-170 m2 bao gồm nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự, căn hộ chung cư. Tổng vốn đầu tư tại dự án này là 8.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Kita Invest mang về lợi nhuận sau thuế hơn 368 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức hơn 1.274,4 tỷ đồng, tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức hơn 116,4 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 12,3 lần xuống còn 9,7 lần, tương đương nợ phải trả đang ở mức gần 12.394 tỷ đồng. Trong kỳ doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay từ ngân hàng và nợ vay từ trái phiếu.



