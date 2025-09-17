Kixx ra mắt phim quảng cáo mới, truyền cảm hứng bứt phá cho giới trẻ

Kixx tung video quảng bá khắc họa tinh thần bứt phá

Ngày 10/09/2025, Kixx chính thức trình làng video "Xuất Kixx lối riêng - Bứt tốc chuyển mình". Không chỉ là video quảng bá, đây còn là một tác phẩm điện ảnh ngắn được đầu tư công phu, từ góc quay hiện đại, hiệu ứng chuyển động mạnh mẽ, cho tới bối cảnh thành phố rực rỡ về đêm. Từng khung hình chất lượng cao mang lại trải nghiệm thị giác sống động, cho thấy nỗ lực của thương hiệu dầu nhớt Hàn Quốc trong việc kể một câu chuyện gần gũi mà giàu cảm hứng.

Ngay sau khi phát hành, video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng số. Đặc biệt đối với lớp khán giả trẻ, những người luôn khao khát sự đồng cảm trong hành trình khẳng định bản thân, video đã mang đến sự kết nối mạnh mẽ. Hình ảnh và thông điệp mà Kixx truyền tải được nhận định là chạm tới những lo âu, nỗi sợ và cả khát vọng bứt phá vốn quen thuộc với thế hệ mới.

Khung cảnh đầu tiên mở ra giữa nhịp sống đô thị hối hả, nơi con người cuốn mình vào guồng quay mưu sinh. Trong bức tranh náo nhiệt ấy, những người trẻ vẫn lặng lẽ đi tìm chỗ đứng cho riêng mình. Chàng rapper trẻ Gill say sưa biểu diễn trong căn phòng trống, dù trước mặt anh chẳng có một khán giả nào. Ở một lát cắt khác, nữ diễn viên ngập ngừng trước cảnh quay hành động, một kỹ sư cơ khí đang trăn trở bên đống máy móc dang dở, còn người thợ cắt tóc lặp đi lặp lại công việc như một chiếc máy vô cảm.

Dầu nhớt Kixx mang đến nguồn năng lượng để bứt tốc chuyển mình

Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc tưởng như bế tắc, dòng chảy dầu nhớt Kixx xuất hiện, không chỉ tiếp sức cho động cơ, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con người. Từ cú vặn ga, âm nhạc bùng nổ và ánh sáng rực rỡ mở ra một hành trình mới. Các nhân vật vốn chùn chân giờ trở nên mạnh mẽ, tự tin bước ra thế giới. Gill rực sáng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả cuồng nhiệt, nữ diễn viên làm chủ từng pha hành động tốc độ, kỹ sư hoàn thiện cỗ máy trong tiếng tán thưởng, còn chàng thợ cắt tóc thoát khỏi dáng vẻ vô hồn để thoải mái giải phóng óc sáng tạo.

Những khung hình với góc quay ấn tượng kết hợp đồ họa sắc nét

Mạch phim dồn dập, âm thanh căng tràn năng lượng, cùng những cú lia máy đầy nhịp điệu đã biến thước phim thành một bản giao hưởng thị giác, nơi áp lực không còn là dấu chấm hết, mà trở thành mồi lửa cho một cú bứt phá ngoạn mục. Chính vì vậy, "Xuất Kixx lối riêng - Bứt tốc chuyển mình" vượt lên khỏi khuôn khổ của một video quảng bá đơn thuần, để chạm đến tầng sâu cảm xúc, gợi mở sự đồng cảm nơi khán giả.

Dấu ấn thương hiệu từ chiến lược đổi mới toàn diện

Trong lần ra mắt này, Kixx đồng thời giới thiệu gương mặt đại diện thương hiệu mới: Rapper Gill. Tên thật Vũ Trường Giang, chàng nghệ sĩ sinh năm 1999 từng ghi dấu ấn từ Rap Việt mùa 1 với danh hiệu "thủ khoa vòng casting" và sau đó khẳng định tài năng khi trở thành Á quân Rap Việt mùa 4. Thay vì vội vàng chạy theo hào quang, Gill chọn con đường chắc chắn và bền bỉ, nuôi dưỡng bản sắc riêng bằng những dự án âm nhạc sáng tạo. Chính lựa chọn này đã giúp anh trở thành biểu tượng của sự kiên định và khác biệt - tinh thần mà Kixx muốn lan tỏa.

Chàng rapper Gen Z được chọn lựa làm gương mặt đại diện mới cho thương hiệu Kixx

Tại Việt Nam, Kixx đã hiện diện hơn hai thập kỷ, trở thành thương hiệu dầu nhớt quen thuộc cho người tiêu dùng cá nhân lẫn các nhà máy đa lĩnh vực. Trong dòng chảy của công nghệ và xu hướng phát triển bền vững, đổi mới chính là chìa khóa giúp Kixx không ngừng lan tỏa giá trị và khẳng định bản sắc riêng.

Chính vì vậy, việc ra mắt video quảng bá chỉ ít ngày sau khi công bố bộ nhận diện mới (05/09/2025) không đơn thuần là hoạt động truyền thông, mà còn là tuyên ngôn về tốc độ và quyết tâm chuyển mình. Nếu bộ nhận diện mới phác họa tầm nhìn "Lubricating the Future", thì video lần này là bước hiện thực hóa sự chuyển mình mạnh mẽ, biến tầm nhìn ấy thành trải nghiệm cảm xúc chạm tới từng khán giả.

Kixx ra mắt bộ nhận diện mới trên toàn cầu

Những nỗ lực này không chỉ mang lại sức sống mới cho hình ảnh Kixx, mà còn giúp thương hiệu tiếp cận sâu hơn vào thế hệ trẻ - những người đang dần trở thành lực lượng tiêu dùng chủ lực. Bằng cách đồng hành cùng tinh thần dám khác biệt, dám chọn lối đi riêng, Kixx khẳng định tham vọng trở thành biểu tượng toàn cầu về sức mạnh bứt phá và khả năng dẫn dắt tương lai.