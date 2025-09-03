KN Cam Ranh được chấp thuận đầu tư Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp nhận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh) cho Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Được biết, dự án có quy mô 148ha, bao gồm cả diện tích đất và mặt nước. Trong đó, cầu cảng chính dài 420m, kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách 22.000m² có kiến trúc hiện đại, công suất lớn, đủ khả năng đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.

Phối cảnh Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh.

Toàn bộ hệ thống luồng tàu và báo hiệu hàng hải được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khả năng vận hành an toàn, hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Ước tính, Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh có khả năng tiếp nhận từ 300.000 đến 500.000 lượt khách tàu biển mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD và tạo hơn 7.000 việc làm tại địa phương.

Về chủ đầu tư - KN Cam Ranh, doanh nghiệp này được biết đến là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - "hạt nhân" trong "hệ sinh thái" KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh tiến hành tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.

Đến tháng 6/2025, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 9.000 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Hiện, bà Trần Cẩm Nhung (SN 1946) là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

KN Cam Ranh còn được biết dến là chủ đầu tư Dự án KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có quy mô 794,5 ha, bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.

Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.

Liên quan đến dự án KN Paradise, trong năm 2021, KN Cam Ranh đã dùng Quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc Dự án và phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng thuộc sở hữu của Golf Long Thành tại KN Cam Ranh để đảm bảo cho lô trái phiếu KNCCH2126001.

Được biết, lô KNCCH2126001 phát hành ngày 31/8/2021, có thời hạn 5 năm, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise.

Ngoài lô KNCCH2126001, trong năm 2021, KN Cam Ranh còn phát hành lô trái phiếu KNCCH2126002 với giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/12/2026.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 14/5/2025, KN Cam Ranh đã chi 189 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã KNCCH2126002, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 181 tỷ đồng.

Đến ngày 30/5/2025, doanh nghiệp cũng mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu KNCCH2126001, đưa giá trị lưu hành về 570 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, KN Cam Ranh báo lãi ròng hơn 189,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh ở mức 7.972 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì ở mức 7.900 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối năm 2024 tăng 6% so với kỳ trước, lên hơn 25.409 tỷ đồng; trong đó, nợ vay ngân hàng gần 6.923 tỷ đồng.

