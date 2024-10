Koja Mart tri ân đối tác bằng chuyến du lịch 5 sao tại Hàn Quốc

Khám phá lễ hội nhân sâm Punggi và thu hoạch sâm tươi tại vườn



Trải nghiệm nhổ sâm tại vườn sâm Punggi

Punggi, vùng trồng sâm lâu đời và nổi tiếng, là điểm đến lý tưởng cho các đối tác Koja Mart. Tại lễ hội nhân sâm, các khách mời đã được tham gia vào hoạt động thu hoạch sâm tươi trực tiếp tại vườn và thưởng thức các sản phẩm chế biến độc đáo từ sâm như trà sữa sâm, nhân sâm chiên giòn và nhiều món ăn độc đáo khác.

Tham quan những thắng cảnh nổi tiếng của xứ sở kim chi

Đoàn du lịch Koja Mart ghé thăm đảo Nami thơ mộng

Bên cạnh trải nghiệm về nhân sâm, chuyến đi còn đưa các đối tác khám phá những địa danh nổi tiếng của Hàn Quốc như Cảnh Phúc Cung, Nhà Xanh, đảo Nami, và rừng thông đỏ cổ thụ. Mỗi địa điểm đều được Koja Mart lựa chọn kỹ lưỡng, mang lại cái nhìn toàn diện về vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của đất nước này.

Tận hưởng nền ẩm thực đặc sắc

Canh sườn bò - Một trong những món ăn nổi tiếng tại Hàn Quốc

Chuyến du lịch cũng là cơ hội để thưởng thức những món ăn đặc sản của Hàn Quốc như canh sườn bò, gà tần sâm, thịt bò nướng Hanwoo và cá nướng cuốn kim chi. Đây là trải nghiệm giúp các đối tác không chỉ thưởng thức hương vị truyền thống mà còn hiểu thêm về giá trị dinh dưỡng phong phú của ẩm thực Hàn Quốc.

Tham quan nhà máy sản xuất mới của KGC - Sâm chính phủ Hàn Quốc

Đối tác của Koja Mart có cơ hội tham quan nhà máy sản xuất nhân sâm tại Hàn Quốc

Một trong những điểm nhấn của hành trình là chuyến tham quan nhà máy sản xuất của Tập đoàn KGC, thương hiệu hàng đầu về hồng sâm tại Hàn Quốc. Chuyến thăm giúp các đối tác tìm hiểu về quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hồng sâm tại thị trường Việt Nam.

Quyền lợi khi trở thành đại lý của Koja Mart

Koja Mart cam kết mang đến chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho các đại lý và đối tác phân phối. Tham gia hệ thống phân phối của Koja Mart, Quý đại lý, đối tác sẽ được hưởng các quyền lợi đặc biệt bao gồm:

- Hỗ trợ truyền thông và phát triển thương hiệu giúp đối tác tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Ưu đãi chiết khấu hấp dẫn với các sản phẩm sâm cao cấp từ Hàn Quốc, đảm bảo chất lượng và giá trị vượt trội cho người tiêu dùng.

- Tham gia các sự kiện đặc biệt như chương trình tri ân và các chuyến tham quan nhà máy sản xuất, giúp đối tác nắm bắt cơ hội hợp tác và mở rộng kinh doanh.

Thông tin thương hiệu

KOJA MART - Nâng Tầm Chất Lượng Cuộc Sống

Hotline 1900 1518

Trụ sở chính: 456 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội