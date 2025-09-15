Kỳ họp Quốc hội sắp tới nhiều nhiệm vụ hệ trọng

Chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về k ỳ họp thứ 10 , Quốc hội Khóa XV.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, với khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ hệ trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng.

Theo Chủ tịch Quốc hội , kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12. Kỳ họp dự kiến không tổ chức 2 đợt như các kỳ gần đây mà bố trí thời gian họp tập trung liên tục 1 đợt để hoàn thành sớm các công việc, tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương thực hiện hoạt động cuối năm, chuẩn bị nhiều công việc quan trọng của năm 2026.

Dự kiến, tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cùng các cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ tiến độ chuẩn bị các nội dung để có kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu thống nhất tinh thần, những nội dung nào rất cấp thiết, cần phải sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn trong kỳ họp thứ 10 mới bổ sung vào chương trình, nếu trình theo quy trình tại hai kỳ họp thì không trình tại kỳ họp này.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, ghi nhận rất cao về công tác phối hợp của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ. Hai bên cần tiếp tục phát huy tinh thần này.