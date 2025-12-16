Kỳ lạ những con đường tên Nấm Kim Châm, Bí Đỏ,... tại Hà Nội

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người bày tỏ rằng, nghe xong những con đường này lại thèm ăn lẩu.

Ở Việt Nam, nhiều con đường thường được đặt theo tên danh nhân hoặc sự kiện lịch sử, nhưng cũng có không ít tuyến phố sở hữu cách đặt tên rất đời thường và độc đáo. Thay vì những cái tên trang trọng, một số con đường lại được gọi theo tên các loại rau củ quả quen thuộc, đi qua đã thấy rất vui tai và gần gũi. Chính sự khác lạ này khiến nhiều người bất ngờ khi biết rằng ngay tại Hà Nội cũng tồn tại những con đường mang tên rau củ, tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa dễ thương.

Tại huyện Thường Tín, Hà Nội, tồn tại một cụm đường với tên gọi khiến ai nghe qua cũng phải dừng lại suy nghĩ vài giây. Ở đây có những con đường mang tên Nấm Kim Châm, Khoai Môn, Cà Chua, Bí Đỏ, Tía Tô… toàn những cái tên gắn liền với gian bếp của gia đình Việt, quen đến mức tưởng chừng chỉ xuất hiện trong mâm cơm chứ hiếm khi được đưa lên bảng tên đường. Chính sự giản dị và gần gũi ấy tạo nên nét đặc biệt rất riêng của khu vực này, khiến nhiều người chỉ cần tên đã thấy đói bụng hoặc bật cười vì quá đáng yêu.

Đường Nấm Kim Châm tại huyện Thường Tín

Sau khi hình ảnh bản đồ các tên đường được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít người ở những khu vực khác đã bày tỏ sự tò mò: vì sao nơi đây lại chọn cách đặt tên đường như vậy? Tuy nhiên những lý giải xoay quanh câu chuyện này phần lớn chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Có người cho rằng tên gọi này có thể liên quan đến đặc điểm sản xuất nông nghiệp của khu vực trước kia, có gắn liền với trồng trọt, rau màu. Một số khác lại nói rằng đây chỉ là cách đặt tên cho dễ nhớ, dễ phân biệt. Dù thế nào đi nữa, cho đến nay vẫn chưa có một thông tin nào xác nhận và lý do cụ thể, khiến câu chuyện này càng thêm phần thú vị.

Đường Ớt Chuông Đỏ và đường Tía Tô

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng lần đầu tiên nhìn thấy những tên đường này đã không giấu được sự tò mò và thích thú. Có người hài hước bình luận rằng “Nhìn dễ thương mà tôi chưa tưởng tượng được ai có nhà ở đường Nấm Kim Châm chẳng hạn, chắc đi làm sổ đỏ cũng mắc cười lắm”. Người khác lại cảm thán “Dễ thương quá, nghe như trong truyện cổ tích ấy nhỉ”. Thậm chí còn có cư dân mạng còn liên tưởng đến những tình huống đời thường đầy màu sắc, cho rằng nếu ai sống ở khu vực này mà tổ chức đám cưới thì hẳn sẽ rất là đáng yêu “Trời ơi gì mà đáng quá vậy. Ai mà cưới nhau, nhà trai ở đường Bí Đỏ, nhà gái ở đường Khoai Môn thì nghe thôi đã thấy vui rồi”.

Nơi này còn có đường Hành Tây, đường Ngò Gai

Không chỉ riêng sẽ thường tính của Hà Nội mới có cách đặt tên đường độc đáo như vậy. Tại TP.HCM, khu vực quận Phú Nhuận cũ cũng từng gây chú ý với một cụm đường mang tên các loài hoa. Những cái tên như Hoa Sứ, Hoa Lan, Hoa Cau, Hoa Huệ, Hoa Mai hay Hoa Phượng từng khiến nhiều người đi ngang cũng phải chậm lại để đọc cho kỹ. Các tên đường này không chỉ tạo cảm giác thơ mộng mà còn rất dễ nhớ, dễ phân biệt, đồng thời mang lại một nét riêng cho khu phố.

TP.HCM cũng có khu vực tên đường toàn những loài hoa

Có thể thấy, tên đường ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là ký hiệu để định vị không gian mà còn phản ánh phần nào đời sống, văn hóa và sự sáng tạo trong cách đặt tên của từng địa phương. Từ những con đường mang tên danh nhân đến những tuyến phố gắn với hoa lá, rau củ, tất cả góp phần tạo nên bức tranh đô thị đa dạng, sinh động và gần gũi. Chính những cái tên tưởng chừng rất bình thường ấy đã trở thành điểm thú vị, khiến người ta nhớ lâu hơn và mỉm cười khi nhắc tới.

Theo Hy Chu

Báo văn hóa

