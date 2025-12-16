Bị đuổi việc vì đi vệ sinh 4 tiếng trong giờ làm, người đàn ông đâm đơn kiện công ty, đòi bồi thường 1,2 tỷ đồng

Mới đây, câu chuyện bị sa thải đột ngột của người đàn ông họ Lý, đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, ông Lý bị công ty cho thôi việc với lý do không ngờ: Đi vệ sinh quá nhiều và quá lâu trong giờ làm việc.

Ông Lý thường xuyên rời khỏi vị trí làm việc để đi vệ sinh, mỗi lần kéo dài hơn 1 tiếng, thậm chí có lần lên tới 4 tiếng đồng hồ cho 1 lần. Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2024 - nghĩa là trong vòng 1 tháng, ông Lý có tổng cộng 14 lần đi vệ sinh trong giờ làm việc, thời gian trung bình cho 1 lần “rời khỏi vị trí” là 1,5 giờ đồng hồ. Tính ra tổng số thời gian ông Lý dành để đi vệ sinh trong 1 tháng lên tới 21 tiếng, tương đương khoảng 2,6 ngày làm việc.

Tới tháng 12 năm nay, vụ việc này mới được công bố trên truyền thông, sau khi Liên đoàn Công đoàn Thượng Hải xác nhận ông Lý đã khởi kiện công ty, vì cho rằng mình bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sina)

Để chứng minh lý do chính đáng cho việc thường xuyên rời vị trí làm việc, ông Lý đã cung cấp các loại thuốc điều trị bệnh - cụ thể là bệnh trĩ, cùng với hồ sơ phẫu thuật nội trú vào tháng 1 năm nay. Dựa trên những tài liệu này, ông khẳng định việc phải dành nhiều thời gian trong nhà vệ sinh là điều bất khả kháng, xuất phát từ tình trạng sức khỏe chứ không phải do lười biếng hay trốn tránh công việc.

Sau khi bị sa thải, ông Lý đã nộp đơn kiện công ty, yêu cầu bồi thường 320.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng) với lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định. Tuy nhiên, phía công ty đã cương quyết phản bác bằng cách nộp cho tòa án các đoạn video trích xuất từ hệ thống camera giám sát, ghi lại chi tiết tần suất và thời lượng các lần ông Lý vào nhà vệ sinh trong giờ làm việc.

Sau khi xem xét các chứng cứ, tòa án cho rằng tổng thời gian ông Lý ở trong nhà vệ sinh đã “vượt xa” nhu cầu sinh lý thông thường. Đáng chú ý, các hồ sơ y tế mà ông Lý cung cấp đều thuộc giai đoạn sau khi ông đã nhiều lần đi vệ sinh cả tiếng đồng hồ trong giờ làm việc. Ngoài ra, ông cũng không thông báo trước cho công ty về tình trạng sức khỏe của mình, cũng như không nộp đơn xin nghỉ ốm theo đúng quy định trong hợp đồng lao động đã ký kết.

Tòa án cũng lưu ý rằng khi nhận thấy ông Lý “mất tích” khỏi vị trí làm việc trong thời gian dài, công ty đã nhiều lần liên hệ với ông thông qua ứng dụng nhắn tin nội bộ, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong khi đó, vị trí công việc của ông Lý đòi hỏi phải luôn sẵn sàng phản hồi các yêu cầu công việc trong giờ làm. Sau khi rà soát hình ảnh từ camera giám sát, công ty đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Được biết, ông Lý gia nhập công ty từ năm 2010 và ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn vào năm 2014. Theo nội dung hợp đồng, việc tự ý rời khỏi vị trí làm việc trong một khoảng thời gian nhất định mà không được phép sẽ bị coi là vắng mặt không lý do. Trước khi sa thải ông Lý, doanh nghiệp này cũng đã xin ý kiến và nhận được sự đồng thuận của công đoàn cơ sở.

Sau 2 lần xét xử, tòa án đã đứng ra hòa giải giữa hai bên. Xét đến những đóng góp của ông Lý trong suốt thời gian làm việc tại công ty cũng như những khó khăn mà ông có thể phải đối mặt sau khi mất việc, tòa đã thuyết phục doanh nghiệp chấp nhận hỗ trợ ông khoản trợ cấp 30.000 NDT (khoảng 112 triệu đồng) để khép lại vụ tranh chấp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đây không phải là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc vướng vào tranh cãi liên quan đến việc kiểm soát thời gian đi vệ sinh của nhân viên. Năm 2023, một người đàn ông khác, cũng đến từ tỉnh Giang Tô, đã bị sa thải vì thường xuyên rời vị trí làm việc để vào nhà vệ sinh, với lần dài nhất kéo dài tới sáu giờ trong một ngày. Trong vụ việc đó, tòa án cũng đứng về phía doanh nghiệp với lập luận tương tự như trường hợp của ông Lý.

Trước đó nữa, vào năm 2016, một tài xế đã tranh thủ đi vệ sinh trong vòng sáu phút vào thời điểm được phân công đón khách. Trong thời gian này, anh bỏ lỡ 5 cuộc gọi từ khách hàng, dẫn đến việc đơn hàng bị hủy. Công ty sau đó sa thải người tài xế và yêu cầu anh bồi thường 21.550 NDT(khoảng 80 triệu đồng). Tòa án phán quyết rằng tài xế phải chịu một phần trách nhiệm và yêu cầu anh bồi thường 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, không ít doanh nghiệp Trung Quốc từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì xâm phạm quyền riêng tư của người lao động, chẳng hạn như lắp đặt đồng hồ bấm giờ trong nhà vệ sinh nhằm kiểm soát thời gian nhân viên sử dụng. Theo Luật Lao động Trung Quốc, người lao động có quyền được đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, trong đó bao gồm quyền sử dụng nhà vệ sinh một cách hợp lý.

Vụ việc của ông Lý đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một cư dân mạng thẳng thắn bình luận: “Nếu tôi là ông chủ, tôi cũng sẽ sa thải anh ta” . Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: “Không cần nói đến sếp, nếu là đồng nghiệp của anh ta, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Việc anh ta ở trong nhà vệ sinh hàng giờ đồng nghĩa với việc những người khác phải làm thay phần việc của anh" .

(Nguồn: SCMP)