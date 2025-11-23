Kỷ lục khó tin của nền kinh tế Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 801 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD, nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 19,54 tỷ USD. Mức này tăng 17,2%, tương ứng tăng 119,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Điều đáng nói là con số này đã vượt toàn bộ kết quả đạt được của năm 2024 (786,29 tỷ USD), trở thành mức cao nhất từ trước tới nay trong kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 1/1/2025 - 15/11/2025 và cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Hải quan, xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trưởng nhờ ba động lực chính. Trước hết, nhóm ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, đặc biệt là các mặt hàng điện tử, điện thoại, máy móc và linh kiện. Đây vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu và được hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu về Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong nước đã khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực, nhất là với các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN. Nhờ vậy, hàng Việt Nam giữ được thị phần, dù môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt.

Cùng với xuất khẩu, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng tăng lên, phản ánh sự mở rộng về quy mô và năng lực sản xuất trong nước. Điều này được xem là tín hiệu tích cực, tạo thêm xung lực cho hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 1/1/2025 - 15/11/2025 và cùng kỳ năm 2024

Cơ quan Hải quan đánh giá, đà tăng của nhập khẩu tư liệu sản xuất đang là tín hiệu rất tích cực cho triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu bước vào chu kỳ đầu tư và chuẩn bị nguyên vật liệu, máy móc để phục vụ sản xuất mới.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã khởi động sớm kế hoạch sản xuất cho các đơn hàng của năm 2026, dù mới bước sang quý IV/2025. Việc chuẩn bị trước chu kỳ sản xuất – kinh doanh này được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì nhịp tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời củng cố năng lực đáp ứng đơn hàng trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tiếp tục có dấu hiệu phục hồi.

Dựa trên đà tăng trưởng hiện tại, nếu kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì mức khoảng 80 tỷ USD mỗi tháng trong hai tháng cuối năm, tổng giá trị thương mại cả năm có thể vượt mốc 920 tỷ USD.

Trong trường hợp đơn hàng giảm nhẹ xuống dưới mức này, xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn được dự báo cán đích ở ngưỡng cao, khoảng 915 – 917 tỷ USD. Với kết quả này, cán cân thương mại của nước ta nhiều khả năng tiếp tục giữ vững trạng thái xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương hồi đầu tháng 10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận định rằng nếu không phát sinh biến động lớn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm nay có thể thiết lập mức kỷ lục mới, vượt mốc 900 tỷ USD. Cán cân thương mại dự kiến tiếp tục duy trì xuất siêu, với mức ước tính hơn 20 tỷ USD.