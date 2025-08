Kỷ lục mới của ngành ngân hàng Việt Nam: Tổng tài sản VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank vượt 10 triệu tỷ đồng, hai nhà băng đạt quy mô 100 tỷ USD

Số liệu từ báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy, tổng tài sản của nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh là Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV đã vượt mốc 10 triệu tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, BIDV tiếp tục đứng đầu hệ thống ngân hàng với quy mô tài sản với gần 2,992 triệu tỷ đồng, tăng 8,4% so với hồi đầu năm. Quy mô tài sản của BIDV gần bằng ba ngân hàng tư tư nhân lớn nhất hiện nay là VPBank (1,105 triệu tỷ), Techcombank (1,038 triệu tỷ) và ACB (933.541 tỷ đồng) cộng lại.

Với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 38.500 tỷ đồng/tháng, dự kiến BIDV sẽ đạt quy mô tổng tài sản 3 triệu tỷ đồng ngay trong đầu quý III/2025.

Tổng tài sản của ngân hàng VietinBank đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng vào cuối quý II, tăng 9,4% so với đầu năm, tương đương quy mô hơn 224.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng của ngân hàng này tăng trưởng 10% so với cuối năm 2024 - mức tăng 6 tháng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cuối quý II, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 6,9% và đứng vị trí thứ 3 trong Big 4, sau BIDV và VietinBank. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm 2024. Theo ban lãnh đạo Agribank, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của toàn hệ thống ngân hàng đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước, đạt cao nhất sau 4 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II/2025 của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Trong đó, cấu phần tăng trưởng chính là dư nợ cho vay. Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Vietcombank cho biết, tính đến ngày 30/6/2025, tín dụng toàn hệ thống Vietcombank đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cuối năm 2024. Nếu không bao gồm hơn 50.000 tỷ đồng dư nợ hỗ trợ VCB Neo, mức tăng đạt 7,5%.

Như vậy, tổng tài sản của nhóm Big4 tại thời điểm 30/6 đạt hơn 10,2 triệu tỷ đồng, tăng 743.000 tỷ, tương đương 7,8% so với đầu năm. Đồng thời, có hai ngân hàng đã đạt mốc tài sản 100 tỷ USD là BIDV và VietinBank.

Cùng với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, quý II/2025 ghi nhận dấu mốc mới của ngành ngân hàng khi lần đầu tiên có hai nhà băng tư nhân cán mốc tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2025, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất với con số hợp nhất vượt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cuối năm 2024. Trong đó, quy mô tài sản của ngân hàng riêng lẻ cũng tiến sát 1,05 triệu tỷ đồng. Động lực tăng trưởng tài sản của VPBank đến từ việc mở rộng dư nợ tín dụng với quy mô đạt 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và tăng 30,3% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Techcombank cho thấy ngân hàng đã đạt được cột mốc quan trọng về quy mô trong quý 2/2025. Cụ thể, cuối tháng 6/2025, tổng tài sản Techcombank đã đạt 1,037 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024. Trong đó, dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng trưởng hơn 11% so với hồi đầu năm.

Quy mô tài sản của nhiều ngân hàng lớn mở rộng "chóng mặt" trong bối cảnh dư nợ tín dụng – cấu phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản - tăng trưởng bứt phá trong quý II/2025. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/6, tín dụng toàn hệ thống đạt 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024 và 19,32% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng tối thiếu 16%, tương đương với quy mô tăng thêm là khoảng 2,5 triệu tỷ đồng, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng dự kiến sẽ mở rộng mạnh nhất lịch sử trong năm 2025 (xét về mức tăng tuyệt đối).