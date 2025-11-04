Kỷ lục: Việt Nam vừa thu gần 6.000 tỷ đồng từ một hội chợ

Tối qua (3/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – 2025, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Đây là Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 do Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Hội chợ này được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với tổng diện tích 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất đạt được những kết quả ấn tượng chỉ trong 10 ngày. Ảnh: VGP

Theo Ban Tổ chức, Hội chợ mùa Thu (khai mạc từ tối 25/10) đã thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Đồng thời, quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương về Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – năm 2025, hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, với doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày. Tổng doanh thu trực tiếp của hội chợ là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng. Như vậy, tổng doanh thu và giá trị mà hội chợ mang lại trong 10 ngày qua là gần 6.000 tỷ đồng. Theo Bộ Công Thương, kết quả này cho thấy Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là "sàn giao dịch thực chất", giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hội chợ, Ban tổ chức đã triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; đồng thời ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết.

Việt Nam sắp có Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất

Thủ tướng phát biểu tại Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Ảnh: VGP

Tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 10 ngày diễn ra sôi động, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất là bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quốc gia, mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Thủ tướng, doanh thu trực tiếp tại Hội chợ và qua kênh trực tuyến đã tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người lao động và tạo sinh kế cho nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, thành công của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà đồng thời còn là một "điểm đến" an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị rằng, trên cơ sở kết quả của Hội chợ lần này, Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức Hội chợ mùa Thu đã vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp có "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Hội chợ. Ảnh: VGP