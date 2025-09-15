Kỹ sư 8 năm của Tesla từ chức, báo buộc Elon Musk thao túng dư luận

Giorgio Balestrieri, kỹ sư phụ trách mảng thuật toán giao dịch năng lượng tại châu Âu của Tesla, vừa tuyên bố rời công ty sau 8 năm gắn bó. Trong một chia sẻ công khai, ông nhắc lại hành trình đầy tự hào, song thừa nhận cuối cùng vẫn buộc phải dứt áo ra đi vì môi trường lãnh đạo đi chệch khỏi sứ mệnh ban đầu. Ông cáo buộc Elon Musk “thao túng dư luận”, dung túng các phe phủ nhận biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến những thể chế dân chủ.

Sự ra đi này, theo nhiều nhà quan sát, không đơn thuần là chuyện cá nhân mà phản ánh rạn nứt trong nội bộ Tesla – nơi nhiều kỹ sư và quản lý cấp trung ngày càng bức xúc với định hướng lãnh đạo.

Trong khi đó, Tesla đang phải đối diện khủng hoảng kép về nhân sự và doanh số. Tại châu Âu, thị trường vốn được coi là trung tâm chiến lược, doanh số hãng này liên tục sụt giảm. Chỉ riêng tháng 7/2025, lượng xe bán ra đã giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước, và tại Pháp con số còn tệ hơn với mức giảm hơn 47% trong tháng 8.

Các thị trường như Đức, Thụy Điển, Hà Lan ghi nhận mức giảm trung bình trên 30% từ đầu năm. Áp lực này đến từ nhiều phía: sự cạnh tranh dữ dội của các hãng xe Trung Quốc như BYD với mẫu mã đa dạng và giá bán thấp hơn, sự thay đổi trong chính sách trợ giá khiến chi phí mua xe điện tăng, lãi suất cao khiến người tiêu dùng chùn bước, và quan trọng không kém là hình ảnh cá nhân của Elon Musk với những phát ngôn gây tranh cãi.

Được biết, Tesla những năm gần đây liên tục cắt giảm nhân sự để giảm chi phí. Chỉ trong năm 2024, công ty đã sa thải hơn 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương khoảng 14.000 người. Nhiều quản lý cấp cao và kỹ sư kỳ cựu rời đi, để lại khoảng trống nhân sự khó lấp đầy trong bối cảnh Tesla cần giữ vững năng lực cạnh tranh.

Văn hóa làm việc khắc nghiệt, cùng với sự thiếu minh bạch trong định hướng chiến lược, khiến khả năng giữ chân nhân tài của Tesla bị đặt dấu hỏi lớn. Sự kiện Balestrieri từ chức là một trong nhiều minh chứng cho tình trạng này.

Hệ quả tất yếu là lợi nhuận và biên lãi của Tesla bị thu hẹp đáng kể. Việc phải liên tục hạ giá để giữ thị phần khiến doanh thu không đủ bù đắp chi phí, trong khi các khoản đầu tư lớn cho R&D, trí tuệ nhân tạo và tự lái vẫn tiếp tục ngốn nguồn lực. Mặc dù Tesla dự kiến sẽ tăng công suất sản xuất tại nhà máy Berlin trong nửa cuối 2025, và có kế hoạch tung ra phiên bản cải tiến của Model 3 và Model Y để lấy lại sức hút, nhưng thách thức cạnh tranh từ BYD và các hãng xe châu Âu ngày càng khốc liệt.

Thương hiệu Tesla – từng được coi là biểu tượng của năng lượng sạch và sự đổi mới – giờ đây bị bao phủ bởi những tranh cãi về lãnh đạo, văn hóa nội bộ và sự thất vọng của cả nhân viên lẫn người tiêu dùng. Khi lãnh đạo kỳ cựu không còn tìm thấy động lực ở sứ mệnh mà họ từng tin tưởng, Tesla có lẽ nên tự hỏi: liệu có thể giữ được vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên xe điện, nếu không bắt đầu từ việc hàn gắn lại niềm tin của chính con người bên trong mình?

Theo: Reuters﻿