Kỹ sư thú y tiếp tay bán hơn 60 tấn lợn bệnh cho người dân làm thực phẩm

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm mua, bán và giết mổ lợn chết do dịch bệnh để làm thực phẩm.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng và Lê Phú Hiệp để điều tra, xác minh làm rõ hành vi.

Trước đó, hồi 3h30 ngày 14/10, đội 4, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị đồng loạt kiểm tra bắt giữ các đối tượng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988, trú tại xã Phú Nghĩa), Phạm Văn Đồng (SN 1983, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, chồng của Phương) có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh.

Thịt lợn dịch bệnh được vợ chồng Đồng bán ra thị trường.

Kiểm tra tại quầy bán hàng của vợ chồng Đồng ở chợ Xuân Mai (xã Xuân Mai) và tại nhà riêng ở xã Phú Nghĩa, tổ công tác phát hiện và thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200kg thịt và nội tạng có dấu hiệu dịch bệnh, trong đó một số con đã bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng lợn dịch bệnh mà vợ chồng này đã giết mổ để bán cho người dân là 837kg.

Bùi Thị Hoài Phương và Phạm Văn Đồng khai nhận, họ mua lợn sống về mổ bán cho các tiểu thương tại chợ, sau đó bán cho người dân và các công ty chế biến thực phẩm phục vụ công nhân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, do khó khăn về kinh tế, Phương, Đồng thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình… với giá rẻ về bán kiếm lời.

Trong khi giá thịt lợn khỏe mạnh khoảng 60.000 đồng/kg, họ chỉ mua lợn dịch bệnh với giá khoảng 25.000 đồng/kg, hoặc còn thấp hơn nếu lợn đã chết.

Toàn bộ số lợn mà cơ quan công an thu giữ ngày 14/10 được Đồng khai nhận là lợn yếu, bị dịch bệnh, trong đó một phần thu mua từ trang trại của Lê Phú Hiệp (SN 1973, xã Hòa Phú, Hà Nội) về giết mổ để bán.

Tại trang trại này, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành khám xét, phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh, đồng thời phối hợp với Chi cục Thú y lấy mẫu gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I.

Lê Phú Hiệp khai, bản thân là kỹ sư thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt tại địa chỉ thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú.

Gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch tả lợn châu Phi. Theo quy định, Hiệp phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm và tiêu hủy lợn bệnh. Tuy nhiên, do lo sợ thua lỗ, Hiệp đã bí mật liên hệ và bán cho Phạm Văn Đồng số lợn bệnh yếu sắp chết, để Đồng về mổ và bán cho người dân làm thực phẩm với giá rẻ. Đồng nhận thức việc làm này là sai trái, nhưng vì mục đích lợi nhuận vẫn cố tình thực hiện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ mẫu thu giữ từ Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng tại chợ Xuân Mai, tại nhà riêng, cũng như mẫu thu giữ tại trang trại lợn của Lê Phú Hiệp đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Hành vi của Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp phạm vào Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự.

Đối với 723 con lợn, có tổng trọng lượng 61.631kg mắc dịch bệnh của trang trại Lê Phú Hiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế bàn giao cho UBND xã Hòa Phú, Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định.