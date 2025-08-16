Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ tích của Trung Quốc: Sản xuất thành công pin xe điện năng lượng gấp đôi loại hiện đại nhất, nâng gấp 4 lần quãng đường xe chạy, thách thức cả đinh đâm xuyên

16-08-2025 - 13:31 PM | Tài chính quốc tế

Kỳ tích của Trung Quốc: Sản xuất thành công pin xe điện năng lượng gấp đôi loại hiện đại nhất, nâng gấp 4 lần quãng đường xe chạy, thách thức cả đinh đâm xuyên

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thiết lập dây chuyền sản xuất thử nghiệm một loại pin lithium mới có mật độ năng lượng gấp đôi so với pin xe điện tiên tiến nhất hiện nay.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Khoa học Vật liệu, Đại học Thiên Tân, đã công bố thiết kế và cách chế tạo pin lithium trên tạp chí Nature vào ngày 14/8. 

Loại pin mới đạt mật độ năng lượng trên 600Wh/kg. Trong khi đó, pin 4680 của Tesla chỉ ở mức khoảng 300Wh/kg. Pin Blade của BYD đang được sử dụng rộng rãi chỉ đạt 150Wh/kg. 

Mật độ năng lượng này cũng vượt mục tiêu 400Wh/kg mà Bắc Kinh đề ra trong kế hoạch “Made in China 2025” nhằm nâng cấp ngành công nghiệp công nghệ cao và giảm phụ thuộc nhập khẩu. 

Nếu được ứng dụng quy mô lớn, pin có thể giúp xe điện tăng gấp đôi hoặc gấp bốn lần quãng đường di chuyển. Điều này có thể xoa dịu “nỗi lo phạm vi hoạt động” trong tâm lý người tiêu dùng, vốn là một rào cản lớn của ngành xe điện. 

Trong thử nghiệm, loại pin này cho thấy khả năng chịu nhiệt và độ ổn định cơ học vượt trội. Nó vẫn hoạt động ở nhiệt độ thấp tới -60 độ C, chịu được thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp với lửa và thậm chí cả khi bị đâm xuyên bằng đinh. 

Dây chuyền sản xuất thử nghiệm đặt tại thành phố cảng Thiên Tân. Pin sản xuất ở đây đã được lắp trên ba mẫu drone trong nước, giúp tăng thời gian bay gấp 2,8 lần. 

Pin lithium kim loại được coi là bước ngoặt trong công nghệ lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, các thiết kế hiện nay thường khó đạt đồng thời cả công suất cao và tuổi thọ dài. 

Trưởng nhóm nghiên cứu Hu Wenbin cho biết pin mới duy trì mật độ năng lượng ổn định sau 90 chu kỳ sạc và xả. Theo ông, pin sẽ được ứng dụng trong các lĩnh vực cần mật độ năng lượng cao, bao gồm xe điện, máy bay điện và đã được thử nghiệm trên drone. 

Theo SCMP

Siêu đập thuỷ điện lớn thứ 4 thế giới của Trung Quốc bất ngờ loại bỏ hoàn toàn công nghệ Đức, Pháp: Sản phẩm ‘made in China’ sắp lội ngược dòng?

Thiên Di

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hội đàm ông Trump và ông Putin kết thúc, hàng loạt chuyên gia lập tức phản ứng: Đây là cơ hội đầu tư vào những tài sản này

Hội đàm ông Trump và ông Putin kết thúc, hàng loạt chuyên gia lập tức phản ứng: Đây là cơ hội đầu tư vào những tài sản này Nổi bật

Từng sống trong cảnh 'kiếm được bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu', giáo viên trẻ tiết lộ bí quyết thoát khỏi nợ nần, thu nhập có thêm hơn 50 triệu/tháng bằng cách ai cũng làm được

Từng sống trong cảnh 'kiếm được bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu', giáo viên trẻ tiết lộ bí quyết thoát khỏi nợ nần, thu nhập có thêm hơn 50 triệu/tháng bằng cách ai cũng làm được Nổi bật

Là thần tượng công nghệ của cả thế giới, có ai nghĩ Nhật Bản giờ vẫn còn thứ "lỗi thời, quê mùa" thế này?

Là thần tượng công nghệ của cả thế giới, có ai nghĩ Nhật Bản giờ vẫn còn thứ "lỗi thời, quê mùa" thế này?

13:15 , 16/08/2025
Volkswagen bán xe kiểu Netflix và Spotify: người dùng trả thêm phí hàng tháng để xe chạy khỏe hơn

Volkswagen bán xe kiểu Netflix và Spotify: người dùng trả thêm phí hàng tháng để xe chạy khỏe hơn

12:46 , 16/08/2025
Quan chức Fed hé lộ thời điểm có thể cắt giảm lãi suất, nhấn mạnh: Đừng quá lo lạm phát mà bỏ qua cảnh báo từ thị trường lao động

Quan chức Fed hé lộ thời điểm có thể cắt giảm lãi suất, nhấn mạnh: Đừng quá lo lạm phát mà bỏ qua cảnh báo từ thị trường lao động

12:14 , 16/08/2025
Tại một nơi trên đất Mỹ, gánh nặng thuế quan "chỉ có trên tivi": Người bán vẫn đắt hàng, người mua vẫn "vung tiền khắp nơi"

Tại một nơi trên đất Mỹ, gánh nặng thuế quan "chỉ có trên tivi": Người bán vẫn đắt hàng, người mua vẫn "vung tiền khắp nơi"

11:50 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên