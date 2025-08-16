Kỳ tích của Trung Quốc: Sản xuất thành công pin xe điện năng lượng gấp đôi loại hiện đại nhất, nâng gấp 4 lần quãng đường xe chạy, thách thức cả đinh đâm xuyên

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Khoa học Vật liệu, Đại học Thiên Tân, đã công bố thiết kế và cách chế tạo pin lithium trên tạp chí Nature vào ngày 14/8.

Loại pin mới đạt mật độ năng lượng trên 600Wh/kg. Trong khi đó, pin 4680 của Tesla chỉ ở mức khoảng 300Wh/kg. Pin Blade của BYD đang được sử dụng rộng rãi chỉ đạt 150Wh/kg.

Mật độ năng lượng này cũng vượt mục tiêu 400Wh/kg mà Bắc Kinh đề ra trong kế hoạch “Made in China 2025” nhằm nâng cấp ngành công nghiệp công nghệ cao và giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Nếu được ứng dụng quy mô lớn, pin có thể giúp xe điện tăng gấp đôi hoặc gấp bốn lần quãng đường di chuyển. Điều này có thể xoa dịu “nỗi lo phạm vi hoạt động” trong tâm lý người tiêu dùng, vốn là một rào cản lớn của ngành xe điện.

Trong thử nghiệm, loại pin này cho thấy khả năng chịu nhiệt và độ ổn định cơ học vượt trội. Nó vẫn hoạt động ở nhiệt độ thấp tới -60 độ C, chịu được thử nghiệm tiếp xúc trực tiếp với lửa và thậm chí cả khi bị đâm xuyên bằng đinh.

Dây chuyền sản xuất thử nghiệm đặt tại thành phố cảng Thiên Tân. Pin sản xuất ở đây đã được lắp trên ba mẫu drone trong nước, giúp tăng thời gian bay gấp 2,8 lần.

Pin lithium kim loại được coi là bước ngoặt trong công nghệ lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, các thiết kế hiện nay thường khó đạt đồng thời cả công suất cao và tuổi thọ dài.

Trưởng nhóm nghiên cứu Hu Wenbin cho biết pin mới duy trì mật độ năng lượng ổn định sau 90 chu kỳ sạc và xả. Theo ông, pin sẽ được ứng dụng trong các lĩnh vực cần mật độ năng lượng cao, bao gồm xe điện, máy bay điện và đã được thử nghiệm trên drone.

Theo SCMP