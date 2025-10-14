Kỳ tích trên biển: Liên doanh hơn 40 năm tuổi lập kỷ lục khai thác mỏ "vàng đen" sớm 65 ngày

Ngày 11/10, Vietsovpetro đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên được khai thác từ giàn BK-24, thuộc mỏ Bạch Hổ. Trước đó, công tác gọi dòng đã được tiến hành từ 6 giờ 15 phút cùng ngày tại giếng 24001 trên giàn BK-24.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu công trình thứ hai được Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025 mà còn lập kỷ lục về tiến độ, vượt trước kế hoạch tới 65 ngày.

Việc đưa giàn BK-24 vào khai thác sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch đề ra khẳng định năng lực của Vietsovpetro trong trong việc phát triển các mỏ nhỏ, cận biên với chi phí tối ưu.

Đồng thời, liên danh tiếp tục khẳng định chuỗi giá trị phát triển mỏ bao gồm Địa chất và Thiết kế mỏ: Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án; Khoan khai thác: Triển khai tốc độ cao, chính xác; EPCI: Chủ động thực hiện toàn bộ các khâu từ thiết kế, mua sắm, xây lắp đến đấu nối và chạy thử.

Giàn BK-24 là công trình phát triển mỏ thứ 2 được Vietsovpetro hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025, sau dự án phát triển mỏ KNT-KTN. Việc gia tăng sản lượng dầu thô từ BK-24 sẽ đóng vai trò then chốt, giúp Vietsovpetro đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, góp phần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực dầu khí của Petrovietnam.

Hơn thế nữa, những dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-24 cũng là sự đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách Nhà nước Việt Nam, củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Vietsovpetro là một liên doanh dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga, được thành lập năm 1981, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính của Vietsovpetro là thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam; cung cấp các dịch vụ dầu khí/năng lượng cho các đối tác ở Việt Nam và trong khu vực.

Từ khi thành lập, Vietsovpetro đã khảo sát hàng trăm nghìn km địa chấn 2D, hàng chục nghìn km² địa chấn 3D và khoan hơn 650 giếng thăm dò, khai thác với tổng chiều dài hơn 2.500 km, phát hiện 9 mỏ dầu khí thương mại, trong đó nổi bật là mỏ Bạch Hổ – nơi dầu tập trung chủ yếu trong tầng đá móng granite, hiện tượng hiếm gặp trên thế giới.

Tại Lô 09-1, Vietsovpetro đang khai thác 5 mỏ dầu lớn (Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng, Nam Rồng – Đồi Mồi), với hơn 60 công trình biển kết nối qua 850 km đường ống ngầm. Ngoài ra, đơn vị còn đưa vào khai thác mỏ khí Thiên Ưng (2016) và mỏ Cá Tầm (2019).

Trên bờ, Vietsovpetro sở hữu tổ hợp căn cứ dịch vụ dầu khí hiện đại 64 ha, 5 giàn khoan tự nâng, 20 tàu dịch vụ, và cảng chuyên dùng 1.400 m có công suất bốc xếp 3 triệu tấn/năm.

Năm 2024, Vietsovpetro đạt doanh thu bán dầu khí 1,8 tỷ USD trong lô 09-1. Mảng dịch vụ kỹ thuật ngoài khơi mang về doanh thu hơn 270 triệu USD. Sản lượng dầu thô khai thác được hơn 1,1 triệu tấn tính đến tháng 5/2024.

Trong 5 năm qua, doanh thu bán dầu/condensate, khí của Vietsovpetro ước đạt 9,03 tỷ USD, nộp Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam 5,58 tỷ USD.