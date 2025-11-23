Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ tích Việt Nam - Cầu vượt sông bỗng cao thêm 1,08 m, chính thức thông xe trở lại hôm nay

23-11-2025 - 15:42 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu vượt sông đã đưa vào sử dụng bỗng cao thêm 1,08 m bằng công nghệ có 1-0-2, thể hiện năng lực của kỹ sư Việt Nam.

Cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sáng nay

Sáng 23-11, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) đã tổ chức lễ thông xe cầu Bình Triệu 1 sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không – hạng mục quan trọng được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ Đông Bắc và khơi thông vận tải thủy trên sông Sài Gòn.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được khởi công ngày 26-8. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 30-9, phần kết cấu chính đã được kích nâng thêm 1,08 m, đạt tĩnh không 7 m, đảm bảo cho tàu 2.000 – 3.000 tấn lưu thông an toàn.

Kỳ tích Việt Nam - Cầu vượt sông bỗng cao thêm 1,08 m, chính thức thông xe trở lại hôm nay- Ảnh 1.

Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 sáng nay. Ảnh: Báo NLĐ

Kỳ tích Việt Nam - Cầu vượt sông bỗng cao thêm 1,08 m, chính thức thông xe trở lại hôm nay- Ảnh 2.

Ảnh: Báo NLĐ

Trước đây, cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 (xây dựng trước năm 1975) chỉ đạt tĩnh không 5,5 – 6 m, không đáp ứng quy hoạch và cản trở nghiêm trọng vận tải thủy trên tuyến sông Sài Gòn.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng mức đầu tư 133 tỉ đồng, chiều dài tuyến hơn 770 m. Song song đó, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 có kinh phí 110 tỉ đồng, nâng cao thêm 1,25 m. Cả hai công trình sử dụng công nghệ kích nâng thủy lực hiện đại, giúp đảm bảo vừa thi công vừa duy trì lưu thông.

Lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, được Bộ Xây dựng đánh giá cao

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết quá trình nghiên cứu dự án từng xem xét phương án xây cầu mới với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây là trục giao thông có lưu lượng phương tiện rất lớn, nên việc đóng cầu thi công mới sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì vậy, TP.HCM lựa chọn phương án nâng cấp thay vì xây mới, với chi phí chỉ hơn 100 tỉ đồng nhưng vẫn đảm bảo:

Kỳ tích Việt Nam - Cầu vượt sông bỗng cao thêm 1,08 m, chính thức thông xe trở lại hôm nay- Ảnh 3.

 

Theo ông Lâm, trong 9 tháng triển khai, giao thông chỉ bị hạn chế ô tô trong khoảng ba tháng, còn lại các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Mặc dù tổng vốn đầu tư không lớn, đây là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Công trình được đánh giá cao nhờ:

Kỳ tích Việt Nam - Cầu vượt sông bỗng cao thêm 1,08 m, chính thức thông xe trở lại hôm nay- Ảnh 4.

 

Dự án có sự tham gia phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị giàu kinh nghiệm như nhà thầu Pháp Freyssinet, Viện Khoa học Công nghệ và nhiều tổ chức tư vấn, giám sát. Kết quả kiểm định cho thấy toàn bộ thông số kỹ thuật đều đạt chuẩn.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết khu vực cửa ngõ Đông Bắc hiện là điểm nghẽn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt khi nhiều dự án lớn tại TP Thủ Đức và Bình Dương đang chờ hoàn thiện. Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 không chỉ giúp thông luồng vận tải thủy mà còn giảm áp lực giao thông đường bộ, góp phần cải thiện khả năng kết nối liên vùng.

Việc công trình hoàn thành, khôi phục lưu thông toàn tuyến được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực, đảm bảo giao thông thông suốt trong bối cảnh hạ tầng khu vực phía Đông đang tăng tốc đầu tư.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sang năm 2026, trường hợp nào người lao động có thể nhận được lên tới hơn 318 triệu đồng trợ cấp thất nghiệp?

Sang năm 2026, trường hợp nào người lao động có thể nhận được lên tới hơn 318 triệu đồng trợ cấp thất nghiệp? Nổi bật

Thông báo khẩn liên quan đến xuất nhập cảnh của tất cả người dân cả nước từ ngày 15/12

Thông báo khẩn liên quan đến xuất nhập cảnh của tất cả người dân cả nước từ ngày 15/12 Nổi bật

Kỷ lục khó tin của nền kinh tế Việt Nam

Kỷ lục khó tin của nền kinh tế Việt Nam

15:24 , 23/11/2025
Bộ Tài chính khẩn trương hỗ trợ các địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Tài chính khẩn trương hỗ trợ các địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

14:55 , 23/11/2025
Toàn cảnh cầu Bình Triệu 1 sau khi được 'thần đèn' nâng tĩnh không

Toàn cảnh cầu Bình Triệu 1 sau khi được 'thần đèn' nâng tĩnh không

14:18 , 23/11/2025
Choáng ngợp đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

Choáng ngợp đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

14:01 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên