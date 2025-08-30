Kỳ vọng bứt phá cho nông nghiệp Gia Lai từ khoản đầu tư lớn của những doanh nghiệp tiên phong

Bài học thành công từ “thiên đường bò sữa” của Nutifood: Doanh nghiệp đầu tư, địa phương hưởng 3 lợi ích

Tại vùng đất cao nguyên Mang Yang - Gia Lai, ẩn giữa thảm thực vật phong phú, những cánh rừng nhiệt đới, đồi thông xanh mướt, những thác nước hùng vĩ, Trang trại Bò sữa NutiMilk nằm ở độ cao 800 mét so với mực nước biển và trải dài hơn 600ha.

Mang Yang có khí hậu mát mẻ quanh năm, dao động từ 21-25 độ C, không khí trong lành, nước đầu nguồn tinh khiết và những cánh đồng cỏ xanh tươi - rất thích hợp để xây dựng một “thiên đường” cho bò sữa. Đất sạch, nước sạch, không khí sạch sẽ là điều kiện tuyệt vời để tạo ra dòng sữa tươi cao cấp.

Năm 2018, sau khi nhận chuyển giao từ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood đã đầu tư 3.000 tỷ đồng vào trang trại để cải tạo một cách toàn diện từ công nghệ, con giống, quy trình chăm sóc…, cùng với 1.500 tỷ đồng cho nhà máy chế biến sữa, để cho ra các sản phẩm chất lượng cao và sạch.

Những nỗ lực không ngừng và sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, sau gần 6 năm xây dựng, các kỹ sư, chuyên gia của Nutifood đã đưa sản lượng và chất lượng sữa của trang trại NutiMilk tương đương với các nước chăn nuôi bò sữa lớn trên thế giới. Nhờ đó, Trang trại cũng được nhiều đối tác lớn trong khu vực tìm đến để mua bò giống và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi.

“Nếu như trước đây, ngành bò sữa từng là một niềm tự hào của Thái Lan và họ phát triển từ rất sớm, chúng ta phải học họ, thì sau 15 năm, giờ đây họ đã lạc hậu hơn so chúng ta… Hiện tại, trang trại NutiMilk đã áp dụng nhưng công nghệ mới nhất của thế giới, đã những chủ trang trại Thái Lan sang tham quan và rất thích mô hình của chúng tôi, ký hợp đồng để nhập khẩu bò và công nghệ” - ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc trang trại NutiMilk chia sẻ.

Rộng hơn, khoản đầu tư của các doanh nghiệp lớn như Nutifood đã góp phần tạo ra thay đổi lớn cho ngành nông nghiệp và cải thiện tình hình an sinh xã hội ở Gia Lai, cũng như tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho cả các ngành nghề liên quan và các địa phương lân cận.

Ông Lê Trọng, Bí thư xã Mang Yang cho biết, đầu tư của những doanh nghiệp lớn như Nutifood tạo ra ba tác động điển hình đến kinh tế địa phương.

Thứ nhất, các dự án như Trang trại NutiMilk giải quyết được lượng lớn công ăn việc làm cho người dân. Không chỉ là công việc trực tiếp cho công nhân, kỹ sư nhà máy, mà còn là việc làm gián tiếp ở các vùng nguyên liệu. Người dân ở những vùng đất không đủ tốt để trồng cây công nghiệp giá trị cao có cơ hội có thu nhập cao hơn, ổn định hơn khi chuyển sang trồng cỏ, trồng ngô để cung cấp nguyên liệu cho trang trại, thay vì những cây trồng có giá trị không cao như trước đó.

Lợi ích lớn thứ hai cho địa phương, là sự chuyển giao kỹ thuật và quan trọng hơn nữa là chuyển giao tư duy làm nông nghiệp. Nhà nào có người làm công nhân trong các nhà máy. các nông trường, là ít nhiều sẽ học được cách tổ chức sản xuất, từ chọn giống, chăm sóc đến tìm đầu ra.

Cuối cùng là lợi ích về an sinh xã hội, ông Trọng nhấn mạnh, khi địa phương được đầu tư, ngoài việc được tạo công ăn việc làm trong ngành nông nghiệp, dịch vụ…, người dân còn hưởng lợi nhờ cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, khi có sự quan tâm của cả doanh nghiệp và Nhà nước.

Kỳ vọng bứt phá cho Gia Lai với nông nghiệp công nghệ cao

Vốn dĩ, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế nổi trội. Hơn 600.000 ha rừng, hàng triệu hecta đất nông nghiệp màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng - là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xanh, bền vững. Kết hợp với vị trí chiến lược và hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ với đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển và đặc biệt là Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai đang hình thành mạng lưới vận chuyển liên hoàn.

Tuy nhiên, xuất phát điểm của nền kinh tế của tỉnh vẫn còn thấp. Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, nên rất cần những doanh nghiệp đầu tàu, những dự lớn làm động lực dẫn dắt sự đột phá phát triển của tỉnh.

Vì thế, ý nghĩa của những khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp như Nutifood, không chỉ dừng ở những tác động trực tiếp, mà còn góp phần định hình Gia Lai như một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư khác.

Tin vui là tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 diễn ra mới đây, tổng cộng 13 doanh nghiệp lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và chế biến thủy, hải sản đã ký MOU để đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng vào nông nghiệp Gia Lai.

Tại Hội nghị, Nutifood đã công bố khoản đầu tư 6.000 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng quy mô Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai từ 12.000 con lên 30.000 con, mở rộng diện tích chuồng trại từ 52 lên 187ha, đồng cỏ từ 569 lên 1.468ha. Vùng nguyên liệu trồng cỏ và ngô hợp tác cùng nông dân dự kiến cũng sẽ tăng diện tích từ 1.000 ha lên 2.500 ha.

Khoản đầu tư của các doanh nghiệp Nutifood sẽ mang lại sinh kế, thu nhập cho người dân tại địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi cây trồng tại Gia Lai. Ảnh: Ánh Tuyết

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết: “Hợp tác toàn diện với tỉnh, Nutifood cam kết đồng hành cùng Gia Lai không chỉ trong việc đầu tư sản xuất sữa chất lượng cao, mà còn trong phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân địa phương. Có được sự ủng hộ và đồng hành của chính quyền, chúng tôi quyết tâm, nỗ lực cùng xây dựng thương hiệu bò sữa Gia Lai, đưa nơi đây trở thành trung tâm sữa tươi hàng đầu khu vực”.

Cùng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai, bên cạnh Nutifood còn có nhiều doanh nghiệp khác như Thaco Agris hay TTC AgriS, Hoàng Anh Gia Lai…

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, khẳng định Gia Lai là "mảnh đất màu mỡ, trồng cây gì cũng được, trái gì cũng ngon, giá rất cao", và kêu gọi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vào tỉnh. Trong khi đó, ông Thái Văn Chuyện, Tổng giám đốc TTC AgriS, đánh giá cao dư địa phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, cam kết sẽ đầu tư lâu dài, góp phần đưa Gia Lai thành biểu tượng nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Từ phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng”: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn. Gia Lai cũng cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và hấp dẫn, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài, để trở thành đối tác tin cậy, điểm đến an toàn và hiệu quả của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Mỗi khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của chính quyền tỉnh Gia Lai; chúng tôi cam kết đồng hành, giải quyết công việc nhanh nhất, đúng pháp luật, vì lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thành công bền vững” - ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Với sự dẫn dắt từ những dự án đầu tư lớn của các doanh nghiệp như Nutifood, cùng khát vọng xây dựng nhưng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao thương hiệu Gia Lai, và sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, kỳ vọng trong tương lai, Gia Lai có thể bứt phá trở thành tỉnh phát triển, là biểu tượng mới của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam và xứng tầm với những tiềm năng đang có.