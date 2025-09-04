Kỳ vọng thâm nhập chuỗi cung ứng bán dẫn, Việt Nam được mô tả như thung lũng Silicon cách đây 60 năm

"Tương tự thung lũng Silicon cách đây 60 năm"

Các kỹ sư Việt Nam, những người đã làm việc tại các công ty bán dẫn lớn ở nước ngoài, hiện đang mang những kiến thức chuyên môn về nước.

Một nhóm chuyên gia từng làm việc tại các công ty toàn cầu, bao gồm Soitec, một nhà sản xuất vật liệu bán dẫn của Pháp; Synopsys; TSMC; và Samsung, đang gia nhập một công ty công nghệ có tên VSAP Lab. Công ty này đang đầu tư vào một phòng thí nghiệm đóng gói bán dẫn tiên tiến trị giá 72 triệu đô la tại thành phố biển Đà Nẵng. Phòng thí nghiệm được thiết kế để sản xuất 10 triệu sản phẩm mỗi năm. Phòng thí nghiệm cũng sẽ cung cấp dịch vụ đóng gói và kiểm tra bán dẫn cao cấp.

"Đây sẽ là phòng thí nghiệm đầu tiên tại Việt Nam mà người Việt Nam sở hữu công nghệ", ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Bán dẫn và Trí tuệ Nhân tạo Đà Nẵng, nói.

Ảnh: Rest of World

Việt Nam đang trải qua những cải cách hành chính lớn, đặt công nghệ, nghiên cứu và phát triển, và khu vực tư nhân vào trung tâm của chiến lược tăng trưởng mới.

Vào tháng 6, Việt Nam công bố khu thương mại tự do đầu tiên tại thành phố biển Đà Nẵng, nơi đã trở thành điểm đến công nghệ hấp dẫn với 23 công ty thiết kế chip. Năm 2023, con số này chỉ là 9. Khu thương mại tự do này đặt mục tiêu thu hút vốn nước ngoài để xây dựng các ngành sản xuất và logistics công nghệ cao.

Bên ngoài nhà máy Fab-9, tham vọng trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ với sự hỗ trợ của chính phủ và nước ngoài.

Các tỉnh khác cũng đang nổi lên như những nút thắt quan trọng cho tham vọng sản xuất chip của đất nước. Vietnam Wafer đang mở rộng và tái sử dụng một nhà máy chế biến cát tại tỉnh Quảng Trị để sản xuất thạch anh siêu tinh khiết cho wafer (tấm bán dẫn).

FPT có trụ sở tại Hà Nội - công ty công nghệ tư nhân lớn nhất Việt Nam - và CT Semiconductor tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời xây dựng các cơ sở lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói đầu tiên do Việt Nam sở hữu.

Tập đoàn Viettel, đang theo đuổi một mục tiêu tương tự - một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn do nhà nước lãnh đạo nhằm định vị lại Việt Nam thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao thay vì một địa điểm lắp ráp và thử nghiệm giá rẻ.

Tin tức này khiến Bert Arucan, Chủ tịch Fab-9, công ty sản xuất bảng mạch cho chip tại một cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng phấn khích. Ông nói: "Giống như Thung lũng Silicon cách đây khoảng 55 - 60 năm vậy".

Cơ hội lớn thâm nhập chuỗi cung ứng bán dẫn

Các công ty Việt Nam sản xuất linh kiện chip - chẳng hạn như bảng mạch và wafer - đã chứng kiến nhu cầu tăng vọt khi khách hàng đặt hàng trước thời điểm thuế quan của Tổng thống Trump có hiệu lực và Washington gia tăng áp lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm Trung Quốc.

Bert Arucan, Chủ tịch Fab-9, công ty sản xuất bảng mạch cho chip tại một cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Rest of World

Fab-9, công ty sản xuất bảng mạch cho chip tại một cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến đơn hàng tăng 20% sau khi ông Trump đe dọa tăng thuế 145% với Trung Quốc hồi tháng 4, chủ tịch công ty Bert Arucan chia sẻ.

"Chúng tôi rất bận rộn", Arucan nói trong một cuộc họp vào tháng 5. Fab-9 hiện đang mở rộng sang tòa nhà thứ hai để lắp đặt thiết bị mới và mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

"Đây là một cơ hội lớn để chúng tôi thâm nhập vào chuỗi cung ứng [bán dẫn]", ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Bán dẫn và Trí tuệ Nhân tạo Đà Nẵng, một tổ chức do nhà nước quản lý nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, chia sẻ.

"Về lâu dài, điều này là cần thiết vì chúng tôi cần nắm quyền sở hữu chuỗi cung ứng. Chúng tôi không thể chỉ nhập khẩu linh kiện để lắp ráp", ông nói thêm.

Việt Nam hiện là nơi đặt nhà máy của một số nhà sản xuất chip lớn, bao gồm Intel, Amkor, Onsemi và Hana Micron. Tháng 9 năm ngoái, Việt Nam đã công bố Chiến lược Bán dẫn Quốc gia, theo đó hy vọng sẽ xây dựng một cơ sở chế tạo trong nước, 100 công ty thiết kế chip và 10 nhà máy đóng gói vào năm 2030.