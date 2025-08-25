La Tiên Villa chính thức khởi sóng hành trình chinh phục đất Tiên

Khởi nguồn từ đất thiêng, vươn mình cùng sóng vọng

Ngay từ khoảnh khắc khai màn, Quảng trường Trống Đồng đã bùng nổ trong nhịp điệu "Sóng Vọng Miền Tiên". Gần 3000 sứ giả đồng thanh khởi động, tạo nên một trường năng lượng dồi dào lan tỏa khắp không gian. Âm hưởng trống dồn dập như mạch nguồn đất trời, đánh thức sức mạnh nội tại, phản chiếu quyết tâm kiêu hùng của những người tiên phong.

Chủ đề "Sóng Vọng Miền Tiên" được khắc họa bằng nhịp trống hào hùng, giai điệu bay bổng, không dừng lại ở việc vang lên trong khoảnh khắc mà lan truyền thành tần số cộng hưởng vô hình, mang theo giá trị sống, ký ức cội nguồn và khát vọng vươn lên.

Đằng sau những phút giây rực rỡ ấy là cả một hành trình bền bỉ được ghi nhận bằng những con số ấn tượng: gần 3000 sứ giả tinh hoa được tuyển chọn khắt khe, gần 50 đại lý tiên phong luôn sẵn sàng tinh thần bách chiến bách thắng, 170+ giờ sáng tạo vượt mọi giới hạn, 200+ chiến binh âm thầm vận hành từng chi tiết, 20.000+ bước chân chạy đua cùng thời gian, 5 nghệ sĩ nổi tiếng cùng 15 tiết mục đỉnh cao, +50 đầu cầu trực tiếp hòa nhịp và thu về gần 1 triệu lượt xem livestream trên tất cả các kênh… Tất cả đã viết nên bản giao hưởng sống động đầy nhiệt huyết mang tên "Sóng Vọng Miền Tiên".

Giây phút khai mở biểu tượng Trống Đồng và lộ diện logo La Tiên Villa.

Nằm ngay nội đô Bắc Nha Trang, La Tiên Villa là chốn an cư giữa thiên nhiên giao hòa, là biểu tượng của triết lý sống mới của cộng đồng cư dân ưu tú thế hệ mới do KDI Holdings làm chủ đầu tư và Masterise Homes đồng phát triển dự án, cùng nhau kiến tạo bằng tâm huyết, tầm nhìn và đẳng cấp quốc tế, khơi nguồn cảm hứng sống bền vững và giá trị vượt thời gian.

Hiệu triệu từ Trống Đồng, khai mở Đất Tiên Vịnh Ngọc

"Sóng Vọng Miền Tiên" còn mở ra bước ngoặt quan trọng khi hàng loạt đối tác chiến lược được công bố.

Chủ đầu tư ký kết hợp tác chiến lược cùng hai ngân hàng lớn là Sacombank và VietinBank

Đại diện đơn vị tư vấn chiến lược và triển khai Big Four trao chứng nhận phân phối chính thức dự án La Tiên Villa cho gần 50 đại lý & liên minh.

Khoảnh khắc vinh danh 50 đại lý tiên phong đã trở thành một điểm nhấn ấn tượng. Những "chiến binh" được xướng tên trên sân khấu không chỉ đại diện cho lực lượng phân phối tinh anh mà còn là sứ giả lan tỏa tinh thần và giá trị của La Tiên đến khách hàng, nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Từ khoảnh khắc này, La Tiên Villa bước vào hành trình không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn định hình chuẩn sống mới của cộng đồng cư dân ưu tú: nơi mỗi căn villa là một miền ký ức, mỗi nhịp sống là một thanh âm tự do. Sóng đã khởi, trống đã vang, và hành trình của những sứ giả tiên phong đã chính thức bắt đầu.